Дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести во время войны на Донбассе, будут питаться бесплатно в учебных заведениях. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Зеленский.

Цель закона – повысить уровень социальной защиты детей погибших военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. Обратите внимание Возмущение родителей питанием детей в школах: в МОН отреагировали на ситуацию Обеспечить бесплатное питание должны органы государственной власти и местного самоуправления. Именно в их подчинении находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального или специализированного образования. Закон вступает в силу 1 января 2021 года. Справка. Дополнительная потребность в обеспечении есть у 2 709 детей. В соответствии с этим власть должна выделить на бесплатное питание около 10 467 576 гривен.