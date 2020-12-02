Дети погибших военных будут бесплатно питаться в школах
Дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести во время войны на Донбассе, будут питаться бесплатно в учебных заведениях. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Зеленский.
Цель закона – повысить уровень социальной защиты детей погибших военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Обратите внимание Возмущение родителей питанием детей в школах: в МОН отреагировали на ситуацию
Обеспечить бесплатное питание должны органы государственной власти и местного самоуправления. Именно в их подчинении находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального или специализированного образования.
Закон вступает в силу 1 января 2021 года.
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