Министерство образования и науки планирует создать специальные подготовительные курсы на базе украинских вузов для абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях и на линии соприкосновения.

Минобразования издало приказ о создании рабочей группы, которая будет организовывать эти подготовительные курсы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Они будут бесплатными и будут сопровождаться социальными стипендиями для детей. А выпускники курсов смогут поступить в вузы.

Организовывать курсы будут в рамках реализации мер поддержки жителей временно оккупированных территорий по упрощенной процедуре поступления в университеты. А финансирование программы будет осуществляться за счет государственных и международных средств.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что сейчас в проект госбюджета на 2021 не предусмотрено внедрение таких курсов.

"Мы для того и существуем в парламенте, чтобы исправлять некоторые ошибки. Поэтому мы внесли отдельную правку по обеспечению финансирования подготовительных курсов. Ко второму чтению мы будем бороться за дополнительные 100 миллионов гривен на бюджетную программу, которая позволит организовать такие подготовительные курсы", – сказал он.

По словам Бабака, они также будут выплачивать стипендии и давать места в общежитиях для детей, которые приедут на курсы после 10-го класса и начнут подготовительную работу для поступления в высшие учебные заведения.

К слову, в 2020 году через центры для поступления абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса поступили в украинские вузы более 2 тысяч человек (400 – из Крыма и более 1600 из Донбасса). Больше всего абитуриентов было зачислено на такие специальности: менеджмент, инженерия программного обеспечения, медицина, право, экономика.

Пятерка вузов, которые зачислили больше всего поступающих из оккупированного Крыма и Донбасса: