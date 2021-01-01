Для детей с оккупированных территорий еще больше упростят поступление в вузы
Дети с ныне оккупированных территорий Крыма и Донбасса в 2021 году и в дальнейшем смогут поступать в украинские вузы. Более того, украинская власть намерена продолжать помогать им.
В 2020 году возможность поступления для абитуриентов с оккупированных территорий стала еще проще, рассказал вице-премьер – министр по временно оккупированным территориям Алексей Резников в интервью ТСН.
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Во-первых, мы увеличили количество учебных заведений – спасибо и Министерству образования за партнерство и профильному парламентскому комитету. Если я не ошибаюсь, больше 90 учебных заведений принимают на обучение без ВНО нашу молодежь с временно оккупированных территорий,
– рассказал вице-премьер.
Кроме того, в государственном бюджете на 2021 год заложили дополнительное финансирование на возможность подготовки будущих студентов к обучению. В частности, на изучение украинского языка и другое.
"У нас сегодня работает два центра – "Донбасс Украина" и "Крым Украина". Мы сейчас консультируемся относительно возможности сделать одно юридическое лицо, здесь нет различия, потому что они занимаются одним и тем же", – подчеркнул Алексей Резников.
Чиновник особо подчеркнул, что в 2021 году планируют никоим образом не делить абитуриентов из Крыма и Донбасса. Мол, как одни, так и другие являются гражданами Украины, которые оказались в заложниках.
Какими были правила в 2020 году?
Ранее детям из оккупированных АР Крым, Севастополя, а также отдельных регионов Луганской и Донецкой областей позволили поступать в высшие учебные заведения на свободной территории без прохождения ВНО.
Кроме того, для них обеспечивали бесплатную подготовку для поступления в высшие учебные заведения со стипендиальным обеспечением сроком до 1 года.
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