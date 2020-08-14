Дошкольники в Украине могут не ходить в садик, если они боятся заболеть COVID-19. За это их не будут отчислять из заведения, а к родителям не будут применять никаких санкций.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Украина", передает 24 канал.

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Власть лояльно относится к нынешней ситуации в Украине и мире, поэтому, по мнению Шкарлета, любые запреты в этом случае не должны действовать.

Будут учитываться права родителей не пускать ребенка в садик в случае определенных опасений. "Никакие санкции, я думаю, в этом случае применяться не будут", – добавил глава МОН. То есть, родители могут сами решить, отпускать ли своих малышей в детский сад.

По словам и.о. министра образования и науки, в этом году родители и дети имеют право выбора. Украинцам все равно придется жить с коронавирусом и противостоять ему, и самое главное — быть осторожными.

Шкарлет заверил, что МОН выступает за то, чтобы дети 1 сентября пошли в школу. Но здесь все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и распределения Украины на зоны.

Но эта информация пока не была подтверждена Министерством образования и науки, однако Шкарлет отметил, что ведомство все же подготовит соответствующее рекомендательное письмо, в котором подробно пропишет все наставления.