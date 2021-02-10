Дети внутренне перемещенных лиц из оккупированных Россией Крыма и Донбасса теперь имеют право первоочередного зачисления в украинские сады.

По инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины внесли изменение в Постановление Правительства от 27 января 2021 года.

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Она предусматривает возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям, которые пострадали в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно зачисляться в детские сады в первую очередь.

Для чего приняли такие изменения? Считают, что это решит проблему внутренне перемещенных граждан, которые столкнулись с трудностями записать ребенка в очередь для обучения в детском саду.

Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство,

– добавили в МінТОТ.

Каких еще детей должны в первую очередь зачислять в садики:

дети, проживающие на территории обслуживания сада;

являются родными (усыновленными) братьями и / или сестрами детей, которые уже получают дошкольное образование в таком учреждении дошкольного образования;

являются детьми работников такого учреждения дошкольного образования;

относятся к категории детей с особыми образовательными потребностями;

относящихся к категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые устроены под опеку, в приемную семью, а также усыновленных детей;

состоят в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей;

имеют право на первоочередное зачисление в учебные заведения в соответствии с законом.

Добавим, что к заявлению о зачислении ребенка в учреждение дошкольного образования прилагаются копия свидетельства о рождении ребенка и медицинская справка вместе с заключением о том, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования.

Подробнее с постановлением об обучении детей внутренне перемещенных лиц в садиках можно ознакомиться по ссылке.

В МинТОТ добавили, что правительство и в дальнейшем будет упрощать доступ к публичным услугам для внутренне перемещенных лиц и других лиц, пострадавших в результате войны России на Донбассе.