Исследователи опросили школьников в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

К слову Что делать, чтобы ученики за лето не забыли выученное: советы для родителей

Выяснилось, что примерно 65% учеников с хорошим социально-экономическим статусом ответили, что они хорошо знают квадратичную функцию или часто слышали о ней.

В то же время ученики с худшими предпосылками для обучения знали или слышали о ней лишь в 43% случаев.

Ученики из бедных семей в целом выполняют все математические задачи хуже, чем другие их сверстники, но еще хуже они выполняют самые сложные задачи и те задачи, которые предусматривают математическое мышление,

– говорят специалисты.

Кроме того, средняя разница между хорошими и плохими предпосылками обучения в этих странах находится на уровне 19%.

Такую разницу в успеваемости между учениками можно объяснить тем, насколько одинаково эти ученики знакомы с математикой. Соответственно есть четкие доказательства того, что ученики из бедных семей знают математику хуже, чем ученики из богатых.

К слову, исследования показали, что ученики по всему миру из-за карантина отстают в учебе. Учителя подтверждают, что онлайн-обучение не может полноценно заменить присутствие детей в школе.

В частности, ученики, которые проживают в бедных семьях, отстают в учебе в среднем на 2,5 месяца. На момент опроса школьники показывали более низкий уровень знаний, чем от них ожидали на соответствующий срок.