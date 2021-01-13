В Госпродпотребслужбе Киева заявили, что дети должны вернуться к очному обучению в школах. В частности, считают, что дети до 10 лет должны начать посещать учебные заведения.

Ведь прежде всего это нужно для психологической и эмоциональной поддержки детей, которые находятся на дистанционном обучении. Такое мнение высказал председатель Госпотребслужбы города Олег Рубан в эфире 24 канала.

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По его словам, онлайн-обучение, которое сегодня организуют для 1-4 классов надо пересмотреть.

Уже провели анализ, что детей до 10 лет целесообразно направлять в школы. Они не являются движущей силой эпидемического процесса и болеют очень мало. Опасность может вызвать лишь заболевание учителей,

– отметил Рубан.

Он подчеркнул, что за последние 8 месяцев (с мая 2020 года) коронавирусом заболело 1,7% детского населения в возрасте 10 лет.

К слову, с понедельника, 11 января, школьники в Киеве вышли с зимних каникул. Однако обучение для них происходит в дистанционном формате, поскольку до 24 января в Украине продолжается локдаун.

Как должно проходить дистанционное обучение

Какими должны быть онлайн-уроки? В МОН добавляют, что продолжительность онлайн-уроков, определенная законодательством, сохраняется: это 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов.

Однако ограничено время непрерывной работы с техническими средствами обучения:

для учеников 1 класса – не более 10 минут;

для учащихся 2-4 классов – не более 15 минут;

для учеников 5-7 классов – не более 20 минут;

для учащихся 8-9 классов – 20-25 минут;

для учащихся 10-11 классов – до 30 минут, но если длится второй час занятий, то – 20 минут.

То есть учитель может использовать 20 минут (для учащихся 5-7 классов) для синхронного взаимодействия (онлайн) – для объяснения или изложения материала урока и тому подобное. А остальное время учебного занятия – а это 25 минут – можно организовать работу в асинхронном режиме, то есть офлайн, без компьютера.

Смотрите видео 24 канала: Рубан о дистанционном обучении