Кроме того, это учреждение должно обеспечить обучение для детей, которым предоставляется реабилитационная помощь в учреждениях здравоохранения.

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Целью деятельности нового государственного органа станет обеспечение равных прав и непрерывности обучения для воспитанников сада и школьников.

Также, согласно изменениям по профильному образованию, сельские и поселковые советы отныне могут образовывать лицеи.

Отмечается, что в лицее должно быть:

не менее двух классов (не менее одного – в горной местности) с наполняемостью не менее 25 учеников в каждом из них в течение каждого года обучения;

безопасная, инклюзивная и цифровая образовательная среда в соответствии с требованиями законодательства;

изучение учениками не менее трех профилей обучения с нагрузкой и с возможностью избрания детьми учебных предметов в определенных объемах;

обеспечение подвоза учеников и учителей;

свободный и бесплатный Wi-Fi;

К слову, в этом году впервые появится новая номинация для учителей, работающих в прифронтовой зоне. В общем учительская премия Global Teacher Prize Ukraine проходит уже в пятый раз – награждают самых талантливых педагогов страны.