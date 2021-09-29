Дети чаще болеют коронавирусом: как уберечь учеников от заражения в школе

В Украине увеличивается количество заболеваний коронавирусом среди детей. Поэтому сейчас важно уделять больше внимания безопасности, в частности носить маску и дезинфицировать руки. Как уберечь учеников от заражения в школе – читайте памятку в статье.

Чтобы обучение в школе было более безопасным, Национальная служба здоровья Украины предоставила несколько рекомендаций для учеников.

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Как уберечься от заражения COVID-19 в школе

Школьникам стоит заходить в школу только в масках.

Ученикам 1 – 4 классов за пределами класса можно находиться без масок, а вот школьникам от 12 лет наоборот – нужно носить маски вне помещения класса.

Также детям важно соблюдать гигиену рук, этикет чихания и кашля.

Если у ученика возникло плохое самочувствие, в НСЗУ советуют не посещать школу.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендует Минздраву разрешитьНо детей могут прививать только препаратом Pfizer.

К слову, в МОН отмечают, что в оранжевой и желтой зонах ученики могут учиться очно, если в школе вакцинированы более 80% педагогов. При этом учатся все дети – дошкольная, начальная, специальная, средняя школы.

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В то же время, если регион переходит в красную зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет – учебное заведение перейдет на дистанционное обучение.

Минздрав включил педагогов в перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Если же учителя откажутся или избегут прививки – их будут отстранять от работы.