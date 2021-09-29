Чтобы обучение в школе было более безопасным, Национальная служба здоровья Украины предоставила несколько рекомендаций для учеников.
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Как уберечься от заражения COVID-19 в школе
- Школьникам стоит заходить в школу только в масках.
- Ученикам 1 – 4 классов за пределами класса можно находиться без масок, а вот школьникам от 12 лет наоборот – нужно носить маски вне помещения класса.
- Также детям важно соблюдать гигиену рук, этикет чихания и кашля.
- Если у ученика возникло плохое самочувствие, в НСЗУ советуют не посещать школу.
К слову, в МОН отмечают, что в оранжевой и желтой зонах ученики могут учиться очно, если в школе вакцинированы более 80% педагогов. При этом учатся все дети – дошкольная, начальная, специальная, средняя школы.
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В то же время, если регион переходит в красную зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет – учебное заведение перейдет на дистанционное обучение.
Минздрав включил педагогов в перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Если же учителя откажутся или избегут прививки – их будут отстранять от работы.