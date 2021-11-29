Дети будут знать, на кого учиться: профориентацию в школе будут начинать с 3 класса

В МОН считают, что профориентация должна стать полноценной частью учебной программы в школах. Ведь это поможет в будущем с легкостью выбирать профессию и вуз для обучения.

Об этом сказал заместитель министра образования Игорь Гарбарук во время онлайн-мероприятия "мастерская по профориентации".

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Замминистра подчеркнул, что качественная профориентация в школе способна в несколько раз повысить популярность рабочих профессий. Поэтому она должна стать полноценной частью учебной программы в школах.

В этом году совместно с партнерами мы разработали рамочный документ "профориентация в НУЩ". В проект заложены элементы сквозной профориентации учащихся, которая начинается в 3 – 4 классе,

– подчеркнул Гарбарук.

По его словам, программа поможет школьникам исследовать разнообразие мира профессий и сознательно подойти к будущему выбору.

К слову, советник главы ОПУ и директор киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что в Украине вскоре исчезнет несколько профессий, связанных с рутинной работой. Он также назвал специалистов, которые будут зарабатывать в будущем больше всего. Детали – читайте в статье.