Проблема №1. Одноклассник травит, бьет и обижает ребенка

Довольно часто в школах случаются случаи буллинга, когда в школе ученики оскорбляют других детей. И часто разговоры с родителями или учителями здесь не помогают.

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Что делать в такой ситуации

По словам юриста Романа Корсуна, родителям прежде всего нужно обратиться к директору школы с письменным заявлением, в котором нужно изложить ситуацию, что над ребенком осуществляют физическое и психологическое насилие и буллинг.

Заявление надо зарегистрировать и получить отметку на своем экземпляре. Директор должен сразу отреагировать на заявление, созвать комиссию, которая есть в школе и которая рассматривает случаи буллинга,

– подчеркнул он.

А уже комиссия должна исследовать случай, пригласить родителей, учителей, опросить учеников в присутствии родителей. Надо узнать, все ли подтверждают, что такая ситуация была. Если ситуация подтверждается – материалы должны передать в полицию.

Однако, если заявление о буллинге поступило в полицию от родителей, а директор не сообщил об этом, то на него наложат административную ответственность.

Последствия могут быть такими: по статье буллинга ученика налагают административный штраф на родителей обидчика, если ему меньше 16 лет.

Психолог Елена Петрушкевич говорит, что иногда трудно спрогнозировать, насколько событие может быть травматичным для ребенка. Это зависит от многих факторов.



Ребенок может пострадать от буллинга / Фото 4mama

"Иногда удивляешься, какие вещи ребенок способен пережить и нормально развиваться или насколько ребенок уязвим и это разрушает его мир в несложной ситуации. Это – индивидуально", – подчеркнула она.

Как избежать психологической травмы у ребенка? По ее мнению, здесь предстоит совместная работа взрослых. “Я бы забрала ребенка из этой школы только в той ситуации, если бы не нашла в школе взрослых, которые могли бы защитить его”, – добавила Петрушкевич.

Если у моего ребенка в школе есть взрослый, которому она верит, я бы говорила с ним. Например, учительница начальной школы или психолог. Я бы просила о помощи – чтобы этот человек поговорил с моим ребенком,

– заверила она.

Кроме того, классно, если взрослый скажет ребенку: "Теперь я буду внимательнее, буду защищать тебя и детей, которых обижают".

Проблема №2. С детьми не делятся подарками или тортом, потому что их родители не сдают деньги. Иногда учителя травят детей за это

Недавно возникла ситуация, когда девочку не поздравили с 8 марта, потому что ее родители не сдали деньги. Учительница высмеяла ребенка перед всем классом во время воспитательного часа за то, что родители не сдали деньги.

Что делать в такой ситуации

Юрист отмечает, что это психологическое насилие над детьми.

Я советую родителям в любых ситуациях обращаться прежде всего к директору школы. Именно он отвечает за все, что происходит в школе: питание, безопасную образовательную среду, психологическое или физическое насилие и тому подобное,

– говорит он.

Роман Корсун убеждает, что главная задача школы – обучать детей.

Директор должен четко дать понять родителям, что если у них есть потребность кого-то поздравить или что-то отпраздновать, что не предусмотрено учебной программой, это должно происходить за пределами учебного заведения.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев добавляет, что в таком случае директор должен провести служебное расследование и, если факты подтвердятся, применить к учителю дисциплинарное взыскание.

Вместе с тем психолог говорит, что если у родителей есть ситуации, из-за которых они не могут сдать деньги в школу, они должны предупредить об этом ребенка.

В идеале, он должен по крайней мере понять позицию родителей, хотя не обязан ее разделять. А родители должны объяснить ребенку, что сделают все, чтобы это не повлияло на его пребывание в школе,

– добавила она.

По словам Елены Петрушкевич, родители должны пойти к учительнице, пообщаться с ней и объяснить ситуацию. Чтобы она не подумала, что можно чем-то упрекнуть ребенка или не поделиться с ним.

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По ее мнению, ситуация угрожает ребенку только в том случае, если у него осталось ощущение, что его родители ничего не могут сделать с тем, чтобы ему не было плохо.

Проблема №3. Директор продвигает своих родственников на должности в школе

Это, к сожалению, тоже типичная ситуация для школ. Часто директора берут на работу своих знакомых и продвигают на должности родственников, а не квалифицированных работников.

Что делать здесь

Юрист подчеркнул, что законом не запрещено, чтобы в школе работали родственники. Но в таком случае есть конфликт интересов. Например, когда директор школы будет выписывать премии не для всего коллектива, а лишь своему родственнику.

Также бывает, что родственник работает, выполняет свои должностные обязанности и получает заработную плату. И здесь все в порядке.

Если у родителей активная позиция, и они не хотят с этим мириться, я советую им провести ревизию штатного расписания, по которому работает коллектив школы. Потому что часто бывает, что в школе не хватает уборщиков, а штат заполнен. Тогда оказывается, что есть так называемые "мертвые души",

– добавил Корсунов.

Если в школе действительно что-то не так – родители могут обратиться в органы управления образования, чтобы те проверили соблюдение трудового законодательства.

Проблема №4. Работник школы добивается или насилует детей

Время от времени встречаются и новости о том, что в школах педагоги или работники развращают несовершеннолетних.

Что делать в такой ситуации

Юрист отмечает, что надо сразу обращаться в полицию, которая выяснит, как этот человек попал на работу в школу, чем он занимался в школе, первый ли это случай, замалчивало ли что-то руководство школы и тому подобное.

"Здесь речь идет об уголовном преступлении. Директор может только способствовать расследованию и помогать как свидетель, предоставлять документы, возможно, видеозаписи", – подчеркнул Роман Корсунов.

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Психолог добавляет, что в таком случае нельзя просто пожалеть ребенка и посоветовать ему забыть об этом случае. Этого недостаточно.

Причиной изнасилования не может быть то, что ребенок был в короткой юбке или у него были накрашены губы. Опять же, родители должны быть в очень активной защите. Ребенок должен понимать, что теперь он в безопасности,

– добавляет Елена Петрушкевич.

Если ребенку страшно, к нему возвращаются воспоминания, он не может не думать о том, что произошло, чувствует себя виноватым и тому подобное – надо обратиться к психологу или психотерапевту. Ребенку надо объяснить, как с такими эмоциями работать.