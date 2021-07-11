Детективы, тайны и истории ужасов: захватывающие книги для подростков на лето

Чтобы полезно провести лето и не потерять желание учиться, мы рекомендуем школьникам больше читать интересных книг. К тому же, именно во время летних каникул много времени, чтобы отдохнуть от школы и погрузиться в новые миры.

Ниже представлена подборка увлекательных подростковых книг. Эти книги не только развлекают детей, но и показывают глубокие смыслы и человеческие ценности.

Обратите внимание Что ученикам почитать летом: 10 интересных книг вне школьной программы

Захватывающие книги для подростков на лето

"Затерянные в лагере" (автор – Настя Музыченко)

Это приключенческая книга, которая подходит для детей от 8 лет.

В книге рассказывается о мистических приключениях Матфея и Мии в летнем лагере. Через призму рассказа главного героя мы узнаем и о других важных вещах. В частности:

далеко неидеальных отношениях родителей Матфея,

внутренних переживаниях ребенка из-за их развода,

о друзьях и увлечениях парня и тому подобное.

В повести присутствует внимание к деталям, типичные ситуации, живой язык и подростковый сленг. Поэтому, читая "Затерянных в лагере", ребенок учится видеть в других обычных людей со своими травмами, проблемами, болью и тому подобное.

"Мой дедушка был черешней" (автор – Анджела Нанетт)

Эта повесть Анджелы Нанетт очень трогательная и глубокая. Она подойдет детям от 10 лет, ведь затрагивает важнейшие вопросы социума. Добавим, что это произведение, безусловно, принесет удовольствие и познания не только детям, но и взрослым.

В рассказе говорится об отношениях маленького Тонино с родителями, бабушками и дедушками через призму восприятия им мира. С одной стороны, там есть и чудеса с тайнами, а с другой – семейные истории, непростые взаимоотношения, переживания дедушки и даже смерть родственников.

"Моя семья и другие звери" (автор – Джеральд Даррелл)

Это автобиографическое произведение, посвященное пребыванию автора и его семьи на греческом острове Корфу. Оно подойдет для детей от 10 лет.

Главному герою Джерри также 10 лет, он увлекается флорой и фауной Корфу и исследует окружающую природу.

Кроме хобби, Джерри знакомит читателя со своей семьей: вдовой-матерью, братьями и сестрой. История поражает чрезвычайно остроумным стилем и тонким юмором, с которым Даррелл описывает забавные ситуации.

"Разбойничий детектив. Дело брата-незнакомца" (автор – Диана Мельникова)

Книга подойдет детям от 10 лет. Это детектив, что быстро затягивает в водоворот потрясающих событий с интригой, тайнами, неожиданными сюжетными поворотами и тому подобное.



Книги для чтения летом / Фото vsiknygy.net

Произведение имеет остроумные диалоги, иногда смешные, а иногда страшные ситуации, узнаваемые целевой аудиторией: конфликты с родителями, проблемы в школе, дружба и первая влюбленность.

Но самое главное здесь – действительно глубокий смысл. Ведь это история об ответственности, собственном выборе, признании ошибок, сочувствии и помощи.

"Причудливый Киев" (автор – Татьяна Стрижевская)

Книга понравится детям от 12 лет. Она рассказывает о "киевском телепорте", старейшей библиотеке, Змее Горыныче, который когда-то жил в Киеве и прочем. То есть в истории описано, как столичные архитектурные памятники связаны с мистикой или даже чудесами.

"Причудливый Киев" – это волшебный подростковый нон-фикшн, который знакомит читателей с тайнами столицы, помогает увидеть город под новым углом и открыть его тайны.

"Я всегда буду писать в ответ" (авторы – Кейтлин Алифиренко, Мартин Ганда, Лиз Уэлч)

Книга подойдет детям от 12 лет. История показывает читателю, что привычные для нас вещи являются настоящим подарком судьбы и главной целью для других. Книга рассказывает об американской девочке Кейтлин, которая начинает переписываться с Мартином из Зимбабве.

Эта незначительное, на первый взгляд, событие меняет жизнь подростков. Прежде всего дает возможность мальчику из бедной страны получить будущее благодаря поддержке Кейтлин и ее семьи. А для девушки – открывает мир труда.

"Чертова душа, или проклятый клад" (автор – Владимир Аренев)

Подойдет детям от 12 лет. И если в детстве все мы мечтали найти сокровища, то главному герою-казаку Андрею Ярчуку, наоборот – сокровище надо спрятать, чтобы никто не нашел.

Читайте также Летние каникулы для школьников должны быть короче, – эксперты

Интрига в том, что главный герой и сам не знает, что именно должен спрятать от людских глаз и желаний.

Повесть "Чертова душа, или проклятый клад" имеет захватывающий сюжет. В начале произведения читатель знакомится с этим причудливым миром. Книга имеет жанровый микс – историю (казаки-характерники), фольклор (народные представления и сказочность), там мастерски прописаны необычные образы и даже ужасы.