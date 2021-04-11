Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что школьники сейчас активно пользуются платформой Всеукраинская школа онлайн. Так, к ней присоединились уже почти 155 тысяч школьников и слушателей.

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Планируется, что в 2021 году проект ВШО станет доступным и в мобильном приложении. Но нужно обучать технологиям и детей начальных классов.

Нужно ввести новый предмет о цифровой грамотности или интегрировать его в информатику. Если раньше популяризировали технологии, то теперь нужно научить детей с первого класса правильно ими пользоваться,

– отметил Михаил Федоров.

Кроме того, в ближайший год Минцифры планирует оцифровать программу для средней и старшей школ (5 – 11 классы) по основным предметам. Они будут появляться в режиме реального времени – новые уроки каждую неделю.

По его словам, дети смогут пользоваться как платформой, так и мобильным приложением для обучения во время карантина. Также там можно ознакомиться с темой, которую ученики пропустили в школе.

А для учителей разработаны рекомендации для проведения смешанного и дистанционного обучения с помощью учебных материалов платформы. Также среди амбициозных планов – подключение 6 тысяч заведений к скоростному интернету, в том числе и всех школ.

К слову, по состоянию на 9 апреля в Украине на дистанционное обучение уже перешли почти 5 тысяч школ. Также на самоизоляции из-за COVID-19 находятся более 1 600 классов.