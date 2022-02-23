Учебная программа безопасности движения на велосипеде для школ является составляющей национальной кампании "На велосипеде в школу".

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Такую учебную программу разработают в Украине впервые для учащихся 1-12 классов школ. Также предусмотрено обучение 150 веломенторов из числа полицейских, велоактивистов и учителей.

Начальник отдела содержания образования, языковой политики и образования нацменьшинств МОН Светлана Фицайло считает, что обучение детей сознательному и безопасному поведению на дороге – это актуальная задача.

По ее словам, количества часов в учебном плане предмета "Основы здоровья" для формирования соответствующих навыков езды на велосипеде недостаточно.

Было бы очень полезно еще дополнительные занятия в виде факультативного курса по безопасности движения на велосипеде, соответствующего модуля учебной программы по физкультуре и, возможно, отдельных внеурочных программ в школе,

– отметила Светлана Фицайло,

По словам координатора проекта U-Cycle Ангелины Гусар, самая распространенная причина смертности детей и подростков в Украине – это ДТП. Интеграция учебного курса безопасности движения на велосипеде в школах обеспечит защиту школьников как участников дорожного движения.

Украинская интегрированная обучающая программа разрабатывается с учетом опыта европейских стран с участием образовательных экспертов, патрульной полиции, директоров школ, учителей, педагогов-организаторов и велоактивистов из разных городов Украины.

В 15 школах из 12 разных областей Украины, отобранных по результатам открытого конкурса, будут установлены современные крытые велопарковки, а учебные заведения получат наборы велоинструментов и обучающие велосипеды со шлемами.

Также школы получат помощь в обустройстве учебной площадки и проведении велофестиваля на базе школы.

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