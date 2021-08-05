Работа школ во время карантина

Правительство издало постановление, что при усиленном карантине будут работать только те школы, где вакцинировано более 80% учителей, даже в красной зоне.

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А школы, в которых вакцинировано менее 20% педперсоналу, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина. Кроме того, МОН и Минздрав совместно работают над вариантами работы школ в случае усиления карантина из-за штамма коронавируса Дельта.

Но, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, принудительно вакцинировать учителей не будут. В Украине сейчас есть добровольная и бесплатная вакцинация, и этого пока достаточно.

В то же время главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, что в Украине нет законодательства, которое позволяет не допускать к работе невакцинированных учителей.



Вакцинация учителей / Иллюстративное фото 24 канала

К слову, в МОН ранее заявляли, что планируют начать новый учебный год в очном режиме. Работа школ зависит от вакцинации учителей и эпидемической ситуации в регионе.

Так, некоторые школы на Херсонщине могут начать учебный год дистанционно. Речь идет об учебных заведениях Борозенской, Высокопольской, Лазурненськой территориальных общин. Там могут не увидеть учеников в стенах школ 1 сентября, ведь вакцинировано мало учителей.

Организация обучения в школах

Будет ли в школах дистанционка? Глава МОН Сергей Шкарлет заверил, что сейчас нет перспективы возвращаться к дистанционному обучению в школах.

Однако осенью растет количество заболеваний, поэтому есть вероятность перейти на онлайн-обучение. Министр убеждает, что все зависит от самих украинцев.

В то же время в МОН утвердили новые рекомендации относительно того, как оценивать младших школьников в новом учебном году. На замену обычной балльной оценки предлагают использовать вербальную оценку.

Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами:

Н (начальный уровень);

С (средний уровень);

Д (достаточный уровень);

В (высокий уровень).

Рекомендации также содержат ориентировочную рамку оценивания результатов обучения учащихся 1 – 4 классов. Она позволяет обеспечить объективность и точность результата оценивания.

Как учеников будут учить физкультуре? МОН презентовало модельную программу по физической культуре для учащихся 5 – 6 классов, в этом году начнут пилотировать в пятых экспериментальных классах НУШ.

Так, отныне модули видов спорта будут выбирать ученики совместно с учителями. Одновременно можно выбирать 3 – 4 модуля (то есть в одном спортивном зале одновременно выкладываться несколько видов спорта на уроке).

Программа предусматривает обязательные 3 часа физической активности в неделю, и это не зависит от типа учебного заведения. В то же время двигательная активность детей в школах должна составлять 6 часов в неделю.

В МОН приняли новую методику изучения истории Холокоста и Второй мировой войны в школах. Теперь ученики будут проводить интерактивные исследования, искать документальные свидетельства и общаться с очевидцами.

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Также министр образования Сергей Шкарлет считает, что ребенок в любом случае должен быть гармонично развитым. По его словам, школьникам стоит изучать сексуальное образование.

Глава МОН добавил, что сейчас есть несколько дисциплин, в рамках которых проводится сексуальное воспитание:

Основы здоровья,

Биология,

курс "Школа против СПИДа",

курс "Взрослей на здоровье" и тому подобное.

"Я, мое здоровье, моя жизнь",

"Защити себя от ВИЧ" и тому подобное.

Результаты олимпиад и ВНО

Украинские школьники привезли домой новые победы с международной олимпиады по химии – они завоевали два серебра и бронзу.

Всего было более 300 участников. Среди всех 49 место занял украинец Александр Запорожец – ученик первой городской гимназии Черкасс (завоевал "серебро").

Еще одно "серебро" завоевал Игорь Холомеев – ученик Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер" (занял 100 место). А ученик Черкасской гимназии №1 Юрий Окис привез "бронзу" (занял 143 место).

Кроме того, украинские школьники показали также высокие результаты на международных олимпиадах по физике, информатике и математике:

На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников получила три золота, два серебра и одну бронзу.

На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.

Также в этом году более 500 украинских выпускников набрали хотя бы по одному предмету ВНО максимальное количество баллов, еще 27 участников – набрали 200 баллов по двум тестам и один участник получил 200 баллов по трем предметам.

Сколько выпускников ежегодно получали 200 баллов:

в 2021 году – 528 участников,

в 2020 – 455 участников,

в 2019 году – 274 участника,

в 2018 году – только 222 участника,

в 2017 году – 303 участника,

в 2016 году – 258 участников,

в 2015 году – 1 753 участника,

в 2014 году – 647 участников,

в 2013 году – 686 участников,

в 2012 году – 951 участник,

в 2011 году – 658 участников,

В 2010 году – 1019 участников,

в 2009 – 983 участника,

в 2008 – 731 участник.

Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.

Отметим, что в 2020 году из 455 отличников на ВНО 108 проживали в Киеве, 64 – во Львовской области, 36 – в Днепропетровской области, 32 – в Харьковской области, 20 – в Ивано-Франковской области и по 16 – в Полтавской и Донецкой областях.



Где живут отличники / Инфографика "Слово и дело"

Добавим, что Украина показала один из лучших результатов в международном рейтинге качества среднего образования. Исследования свидетельствуют о том, что украинские учителя учат школьников наравне с развитыми странами.

Вступление в вузы

2 августа завершился прием оригиналов документов абитуриентов. Зачисление на бюджет будет происходить 9 августа, перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа.

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Поступающие, претендующие на перевод на бюджет, должны подать подтверждающие документы до 11 августа.

В то же время абитуриенты в магистратуру должны до 7 августа (18:00) подать оригиналы документов в вузы. А официальное зачисление на бюджет состоится 12 августа.



Сроки поступления в 2021 году / Инфографика МОН

В 2021 году поступающие подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Поступающие на бакалавриат больше всего выбирают такие специальности: филология, право, компьютерные науки и менеджмент.

10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений. НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений. Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений. Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений. Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений. Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений. Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.

МОН отказалось от ручного распределения государственного заказа в вузах в пользу принципа "бюджетные места идут за лучшими абитуриентами". То есть абитуриенты получат рекомендации к желанным вузам благодаря автоматическому распределению бюджета. Детали – читайте в статье.

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Важные решения правительства

Правительство приняло выплаты школьникам для подготовки к школе

Правительство на заседании также утвердило постановление про одноразовую помощь каждому школьнику из многодетной малообеспеченной семьи. Выплаты получат 145 тысяч детей. Общий размер программы составит 290 миллионов гривен.

Так, до начала обучения многодетные семьи получат по 2 тысячи гривен на каждого ребенка, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6 – 18 лет. Средства должны выплатить уже в этом месяце.

Правительство утвердило декларацию о безопасности школ в период войны на Донбассе

Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ. В частности, документ предусматривает создание условий для обучения и безопасной среды в школе в период вооруженного конфликта на Донбассе.

В частности декларация предусматривает:

создание системы мониторинга нападения на учебные заведения,

обеспечение защиты школ от нападений и их восстановление в случае повреждения;

обеспечение непрерывности обучения;

внедрение в образовательную политику чувствительных к конфликтам инструментов;

обеспечение системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта;

пересмотр механизма раннего предупреждения и эвакуации учащихся и учителей в случае нападения или риска нападения на школу;

обеспечение психологического сопровождения и программ психоэмоциональной поддержки для участников образовательного процесса;

обеспечение подключения школ в сельской местности к интернету и техники для дистанционки.

Скандалы в образовании

В Чернигове преподаватель воинской части получил звание по поддельному диплому

В Чернигове преподаватель воинской части "Десна" получил 5 лет лишения свободы за поддельный диплом. Благодаря документу об образовании мужчина смог получить звание и денежное обеспечение. Детали – в статье.

Экс-директора интерната на Киевщине подозревают в хищении 300 тысяч гривен

Бывшего директора Святошинского детского дома-интерната подозревают в хищении 300 тысяч гривен, которые выделялись на установку системы кондиционирования в заведении.

Если дело попадет в суд и его вину докажут, то экс-директору грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд наказал учительницу на Львовщине, которая угрожала ученику ножом

Учительница Солонкрвской школы Надежда Волощук заставила семиклассника съесть бумажный самолетик, а затем угрожала ему ножом. После публичной огласки ее уволили с работы и признали виновной в суде.

В то же время сама учительница свой поступок назвала шуткой, а поведение объяснила неуправляемостью класса. Суд оштрафовал педагога на 850 гривен.

Новости в сфере высшего образования

В Украине может появиться профессия сценариста

Во всем мире продюсеры работают со сценаристами. Ведь успех фильма на 50% состоит из идеи и отлично написанного сценария. Поэтому вскоре и в Украине может появиться такая профессия и курс в вузах.

Иностранные студенты в Украине

В Украине учится более 76 тысяч иностранных студентов, представляющих 155 стран мира. Они выбирают украинские университеты из-за качества образования и стоимости обучения. На сегодня более 400 университетов обучают иностранцев.

Почему иностранцы выбирают украинские вузы? Все из-за качества образования и возможности практического обучения. Также важны для иностранных студентов: