В Україні планують реформу в сфері освіти, яка б передбачала закріплення державних коштів на навчання за студентами. Тобто їх отримуватиме не виш, а абітурієнт.

Про це сказав голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі на телеканалі "Дом".

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Саакашвілі наголосив, що суть реформи освіти дуже радикальна і революційна – ваучер про вищу освіту йтиме разом зі студентом.

"Студент сам обирає виш і "голосує" за нього грошима, які йому дає держава на заклад вищої освіти (приватний або державний)", – вважає голова виконавчого комітету Нацради реформ.

За його словами, це допоможе покращити якість освіти, адже кошти витрачатимуться безпосередньо на студентів, а не на навчальні заклади.

Згодом студенти самі обиратимуть: вчитися за кордоном чи здобувати освіту в Україні. І гроші витрачатимуться не на ректорат, а прямо на студентів, і через них – на якість освіти,

– заявив Саакашвілі.

Він додав, що також планують створити систему другої освіти.

Цікаво! Агентство QS Quacquarelli Symonds уклало рейтинг кращих університетів світу у 2021 році, куди увійшли чотири популярні виші з України:



Київський національний університет ім. Шевченка;

Харківський національний університет ім. Каразіна;

Львівська політехніка;

Київський політехнічний інститут ім. Сікорського.

До слова, Міністерство освіти і науки обіцяє запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів.