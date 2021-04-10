Что известно о скандале в школе

Несколько месяцев назад в соцсети появилось видео, на котором видно, что учитель выталкивает девочку-подростка за дверь. Видео опубликовала 13-летняя школьница. Ее мать обратилась в полицию, но учитель взамен написал встречное заявление.

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Выяснилось, что девушка на уроке играла мобильным телефоном, демонстративно игнорировала замечания и постоянно срывала уроки.

Впоследствии полиция проверила все данные и обнаружила, что со стороны педагога никаких грубых нарушений не было. Дело по нему закрыли.

Уже в ходе расследования оказалось, что ученица систематически подвергала булингу не только педагога, но и других учителей в школе.

Было установлено, что причиной конфликта оказалась 13-летняя школьница. Это не первый случай ссоры с учителем, ведь она конфликтовала практически со всеми педагогами школы,

– сообщили в полиции.

Наказание за дочь понесет мама

Поскольку девочка еще не достигла 16-летнего возраста, по решению суда к административной ответственности привлекли ее мать.

Отметим, что девочку перевели в эту школу два года назад и за несколько месяцев она довела педагогов до того, что они просили родителей перевести ребенка в другое учебное заведение.

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Раньше она училась в городской гимназии, откуда ее пришлось перевести из-за проблемного поведения. Кроме того, девочку уже хорошо знают в криминальной полиции и службе по делам детей.

К слову, в одной из школ Кривого Рога три девушки жестоко избили сверстницу. Школьницы сначала поставили девушку на колени, а затем начали наносить удары. Видео и детали – смотрите по ссылке.