Депутаты требуют отставки Шкарлета

Во время часа вопросов правительству в Верховной Раде 24 кнал заметил, что премьер-министру ставили вопрос об отчислении Шкарлета нардепы от "Голоса" Инна Совсун и Наталья Пипа.

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В своих вопросах депутаты обвиняли Шкарлета в провале ряда реформ в сфере образования и скандале вокруг выборов ректора Киево-Могилянской академии. Нардепы также спрашивали Шмыгаля, когда он отправит Шкарлета в отставку.

Кроме того, они обращали внимание на неоднократные митинги студентов за отставку Шкарлета, которые проходили в последнее время.

Что ответил Шмигаль

Шмигаль прокомментировал обвинения в провале введения изменений, но о возможности отставки Шкарлета умолчал.

Образовательная реформа является одной из важнейших в нашей стране, среди двух десятков, которые мы реализуем. Мы к этому относимся очень ответственно всем Кабмином, я лично, и министр Шкарлет также,

– подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что проводил встречи со студентами и имеет с ними ряд договоренностей, а также подчеркнул, что реформа школьного питания реализуется достаточно успешно.



Почему Шкарлета считают плагиатором

В научных работах Сергея Шкарлета был найден плагиат. В сентябре 2020 года Этический комитет НАОКВО обнаружил в научных работах министра образования плагиат. Проверку проводили и международные эксперты, признавшие, что в работах министра есть плагиат.

Так, примеры плагиата были замечены в монографии Шкарлета – там были полностью скопированы абзацы со статьями авторства Бугая.

со статьями авторства Бугая. Также исследователи проанализировали его докторскую диссертацию и заметили, что там более 87% работы – плагиат. Так, были выявлены совпадения текста со статьями Гончаренко Л. П. и Покропивного С.Ф.

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Но министр образования не согласился по обвинению в плагиате и подал в суд на Нацагентство. Впоследствии он этот суд выиграл, однако не все педагоги доверяют судам и дальше отмечают плагиат в работах Шкарлета.

Протесты за отставку Шкарлета

Напомним, что волна протестов против Сергея Шкарлета прошла после выборов в Могилянке.

Что известно о выборах в Могилянке? Во время второго тура голосования 27 января Сергей Квит набрал 52,8% голосов. Поэтому на следующий день сдал в Минобразования документы на спецпроверку.

Однако поскольку выборы прошли с нарушениями (там похитили ящик с бюллетенями, но впоследствии его вернули, а бюллетени с него признали действительными), МОН объявил новый конкурс на должность президента академии, а министр Шкарлет назначил повторные выборы.

Тогда Шкарлет заявил, что не признает результатов выборов, но уже 3 февраля после заседания в правительстве в МОН отозвали новый приказ. В свою очередь студенты Могилянки обнародовали заявление, в котором обвинили МОН в превышении полномочий.

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Студенты объявили о начале бессрочной забастовки и уже 4 февраля вышли на протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка - вечна!". Они заявили, что их забастовка будет продолжаться до тех пор, пока Шкарлета не уволят с должности министра. Подробности – читайте в статье.

А 14 февраля прошел второй протест у здания Офиса Президента под символическим названием "Если любишь – пойди". В руках протестующих были плакаты с надписями: "Шкарлет – прочь", "Жду, когда ты станешь прежним", "Плагиатору не место в правительстве", "Шкарлет, пора домой", "Тебе идет твоя отставка". Фотографии и детали – читайте здесь.