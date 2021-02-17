Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, которым предлагается исключить нормы о прекращении трудового договора с учителями, достигшими пенсионного возраста. Если такое решение примут, учителя смогут работать в школах по контракту от 1 до 3 лет.

Председатель парламентского Комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак рассказал, что со временем в Украине с учителями и директорами, которые достигли пенсионного возраста, смогут заключать контракты.

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"Будут перезаключать договоры с учителями школ пенсионного возраста сроком от 1 до 3 лет", – ответил он.

Также хотят исключить нормы о прекращении трудового договора с руководителями школ. С ними будут заключать контракты сроком на шесть лет (с руководителями, которые получают пенсию по возрасту – на 1 год).

По словам Бабака, в 2020 году Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрел этот законопроект и опираясь на экспертные выводы, принял решение о возвращении проекта закона на доработку.

Сейчас законопроект включен в повестку дня пятой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Отметим, что по состоянию на 2020 год в Украине работают около 400 тысяч педагогов. 16% из них достигли пенсионного возраста.