Депутаты от "Голоса" отправили в Конституционный Суд представление об отмене решения Верховной Рады, благодаря которому Сергея Шкарлета назначили министром образования и науки. Нардепы считают, что решение было принято с нарушениями, ведь во время голосования зафиксировали кнопкодавство.

Заместитель главы "Голоса" Инна Совсун рассказала, что фракция отправила представление в Конституционный Суд, в котором подписались 46 депутатов.

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Речь идет о нардепах от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также нескольких мажоритарщиках, которые являются внефракционными.

Депутаты из других фракций, в частности от "Слуги народа", отказались подписывать его, но это не критично, так как 46 подписей вполне достаточно,

– отметила депутат.

Какие партии подписали представление:

"Голос" – 17 голосов,

"Европейская солидарность" – 25,

"Батькивщина" – 1,

внефракционные – 2,

"За майбутнє" – 1.

На уточняющий вопрос, когда именно депутаты отправили представление о назначении Шкарлета министром в Констритуцийний Суд, Совсун ответила, что это произошло "вчера или позавчера".

К слову, 4 марта Государственное бюро расследований вызвало на допрос нардепов от "Голоса" Ярослава Железняка, Инну Совсун, Ольгу Стефанишин и Наталью Пипу – они являются свидетелями по делу о возможном кнопкодавстве при голосовании за назначение Шкарлета.

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