Депутаты направили в Конституционный Суд представление о назначении Шкарлета министром
Депутаты от "Голоса" отправили в Конституционный Суд представление об отмене решения Верховной Рады, благодаря которому Сергея Шкарлета назначили министром образования и науки. Нардепы считают, что решение было принято с нарушениями, ведь во время голосования зафиксировали кнопкодавство.
Источник:Интерфакс-Украина
Заместитель главы "Голоса" Инна Совсун рассказала, что фракция отправила представление в Конституционный Суд, в котором подписались 46 депутатов.
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Речь идет о нардепах от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также нескольких мажоритарщиках, которые являются внефракционными.
Депутаты из других фракций, в частности от "Слуги народа", отказались подписывать его, но это не критично, так как 46 подписей вполне достаточно,
– отметила депутат.
Какие партии подписали представление:
- "Голос" – 17 голосов,
- "Европейская солидарность" – 25,
- "Батькивщина" – 1,
- внефракционные – 2,
- "За майбутнє" – 1.
На уточняющий вопрос, когда именно депутаты отправили представление о назначении Шкарлета министром в Констритуцийний Суд, Совсун ответила, что это произошло "вчера или позавчера".
К слову, 4 марта Государственное бюро расследований вызвало на допрос нардепов от "Голоса" Ярослава Железняка, Инну Совсун, Ольгу Стефанишин и Наталью Пипу – они являются свидетелями по делу о возможном кнопкодавстве при голосовании за назначение Шкарлета.
Что известно о нарушениях в голосовании за Шкарлета
- 25 июня правительство назначило Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
- 4 июня экс-руководительница МОН Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате научных работ. Сам Шкарлет обвинения отвергает.
- 17 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение поддержали минимумом из необходимых голосов – 226.
- Сразу после этого представители партии "Голос" заявили, что заметили кнопкодавство во время голосования. К примеру, голос Суркиса за Шкарлета засчитали, хотя самого нардепа не было в Раде.
- В январе 2021 года Офис генпрокурора начал уголовное производство по этому поводу. Но лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с фактом кнопкодавства исчезло.
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