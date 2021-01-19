Дистанционное обучение заставило учителей и детей постоянно развиваться. Поэтому Департамент образования и науки назвал преимущества онлайн-обучения. В частности, стало известно, что около 40% учащихся стали больше читать.

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян на своей странице в фейсбуке поделилась своими мыслями о дистанционном обучении и как искать в нем позитив.

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По ее словам, люди стремятся к живому общению, а коронавирус превысил его ценность. И это не касается только общение на уровне коллег "учитель-учитель", это касается всех, кто имеет отношение к школе.

Фиданян отметила, что директора (более 90%) отметили, что во время онлайн-обучения учителя овладели информационными технологиями и лучше развили практические навыки, которыми ежедневно пользовались.

Также у педагогов выросла уверенность в своих возможностях по использованию современных гаджетов. А некоторые ученики раскрылись и повысили уровень успешности именно благодаря дистанционному обучению,

– добавила она.

В частности, во время одного из опросов выяснилось, что:

36% учеников стали больше читать;

15% учеников стали больше внимания уделять самообразованию;

почти 70% учеников и родителей сказали, что они стали больше общаться между собой;

72% детей радовались, что рядом с ними на карантине были родители.

Отметим, что в комментариях Елены Фиданян люди начали поддерживать онлайн-обучение. "100% правда ... и давайте находить хорошее во всем, что происходит с нами, даже в условиях пандемии", – написала директор школы Ирина Чернилевская.

К слову, в Министерстве отметили, что продолжительность учебных занятий во время онлайн-обучения сохраняется: это 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов.

Однако ограничено время непрерывной работы с техническими средствами обучения: