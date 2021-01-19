Ученики стали больше читать: в Департаменте образования назвали преимущества онлайн-обучения
Дистанционное обучение заставило учителей и детей постоянно развиваться. Поэтому Департамент образования и науки назвал преимущества онлайн-обучения. В частности, стало известно, что около 40% учащихся стали больше читать.
Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян на своей странице в фейсбуке поделилась своими мыслями о дистанционном обучении и как искать в нем позитив.
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По ее словам, люди стремятся к живому общению, а коронавирус превысил его ценность. И это не касается только общение на уровне коллег "учитель-учитель", это касается всех, кто имеет отношение к школе.
Фиданян отметила, что директора (более 90%) отметили, что во время онлайн-обучения учителя овладели информационными технологиями и лучше развили практические навыки, которыми ежедневно пользовались.
Также у педагогов выросла уверенность в своих возможностях по использованию современных гаджетов. А некоторые ученики раскрылись и повысили уровень успешности именно благодаря дистанционному обучению,
– добавила она.
В частности, во время одного из опросов выяснилось, что:
- 36% учеников стали больше читать;
- 15% учеников стали больше внимания уделять самообразованию;
- почти 70% учеников и родителей сказали, что они стали больше общаться между собой;
- 72% детей радовались, что рядом с ними на карантине были родители.
Отметим, что в комментариях Елены Фиданян люди начали поддерживать онлайн-обучение. "100% правда ... и давайте находить хорошее во всем, что происходит с нами, даже в условиях пандемии", – написала директор школы Ирина Чернилевская.
К слову, в Министерстве отметили, что продолжительность учебных занятий во время онлайн-обучения сохраняется: это 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов.
Однако ограничено время непрерывной работы с техническими средствами обучения:
- для учеников 1 класса – не более 10 минут;
- для учащихся 2 – 4 классов – не более 15 минут;
- для учащихся 5 – 7 классов – не более 20 минут;
- для учащихся 8 – 9 классов – 20-25 минут
- для учащихся 10 – 11 классов – до 30 минут, но если продолжается два часа занятий, то – 20 минут
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