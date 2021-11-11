Одним из ограничительных мер, которые предотвращают распространение COVID-19, является перевод школ на дистанционное обучение. Сейчас, по информации Минобразования, по дистанционной форме обучения работает 7,3 тысячи школ (а это 51% от общего количества).

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Людмила Денисова отметила, что местные власти, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решение о дополнительных каникулах или дистанционном обучении.

Как нарушают права детей на образование во время дистанционки

Однако, по ее словам, существует ряд факторов, которые нарушают право детей на получение качественного образования в онлайн-режиме:

отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому;

трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста;

разный подход учителей к преподаванию учебного материала;

низкое качество интернет-связи;

отсутствие надлежащего контроля родителей за обучением детей.

"О нарушении права детей на образование из-за повсеместного закрытия школ отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге. Для преодоления всплеска болезни ВОЗ рекомендует не закрывать школы, а соблюдать там противоэпидемические меры", – ответила омбудсмен.

Денисова просит не закрывать школы

В связи с отмеченным, для обеспечения права детей на получение качественного образования Людмила Денисова обратилась к министру здравоохранения и министру образования и науки о пересмотре позиции в отношении перевода школ на дистанционную форму.

В частности, она настаивает исключить учебные заведения из перечня учреждений, подлежащих закрытию, при введении уровней противоэпидемических мер.

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К слову, многие родители недовольны форматом и организацией дистанционки. Поэтому в Министерстве образования и науки объяснили, каким должно быть онлайн-обучение в школах. Главные требования к дистанционке и другие детали – читайте по ссылке.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Пандемия коронавируса COVID-19 стала вызовом в обеспечении большинства основополагающих прав человека, в том числе и права на образование... сейчас, по информации МОН, по дистанционной форме обучения работает 7,3 тысячи школ (51% от общего количества).

Осуществленный мною мониторинг показывает, что несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования, в том числе и процентного показателя вакцинации, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учреждения образования самостоятельно принимают решения о дополнительных каникулах или дистанционном обучении.

Замечаю, что существует ряд факторов, которые нарушают право детей на получение качественного образования в режиме, когда образовательный процесс происходит онлайн, – отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому; трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам, в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию учебного материала; низкое качество интернет-связи; отсутствие надлежащего контроля родителей за обучением детей и тому подобное.

О нарушении права детей на образование из-за повсеместного закрытия школ отметил Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге. Для преодоления всплеска болезни ВОЗ рекомендует не закрывать школы.

В связи с указанным, для обеспечения права детей на получение качественного образования обратилась в Минздрав и МОН относительно пересмотра позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму, в частности, исключения их из перечня учреждений, подлежащих закрытию, при введении уровней противоэпидемических мероприятий.