Денисова начала мониторинг школьного питания во всех регионах

Людмила Денисова поддерживает реформу школьного питания, потому что это − залог здоровья молодого поколения. Кроме того, она начала мониторинг школ во всех регионах для проверки обновленного питания.

Почему важно сбалансировано кормить учеников

По словам Денисовой, обеспечение права детей на здоровое развитие невозможно без налаживания сбалансированного и здорового питания.

К теме Просто подумайте об этих цифрах, – Зеленская ответила на критику о школьном питании

Нельзя игнорировать влияние школьной среды на пищевые предпочтения учащихся.

Так как из-за того, что большинство своего времени дети проводят в учебных заведениях, один или больше приемов пищи приходятся именно на время обучения. Дети должны получать полезную пищу в соответствии с их потребностями,

– считает Денисова.

Омбудсмен по правам человека добавила, что воплощение реформы системы питания в учебных заведениях является одним из важных шагов в обеспечении права детей на здоровое развитие.

Реформа питания предусматривает, в частности, усовершенствование школьного меню: ограничение количества соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. При этом увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Людмила Денисова поддерживает инициативу первой леди Украины Елены Зеленской по формированию системы здорового питания в школах.

Она подчеркнула, что одними из главных задач этой реформы являются формирование полезных пищевых привычек у детей и устранение устаревших подходов к приготовлению и подаче блюд. Также важно преодолеть устоявшиеся стереотипы относительно вкуса, видов и качества продуктов в школьной столовой.

Денисова будет мониторить школы

По ее мнению, разнообразие блюд в школьном меню должно происходить со строгим соблюдением закрепленных законодательством требований. При этом следует обращать особое внимание на необходимость соблюдения правил и норм безопасности питания.

Все чаще появляется резонансная информация о нарушении прав детей на здоровое и безопасное питание. В течение 2021 года Госпродпотребслужба зафиксировала 142 случая несоответствия пищевых продуктов, которые использовались для приготовления блюд в школах,

– сказала она.

Кроме того, по информации СМИ, некоторые из родителей остаются недовольны блюдами, которыми питаются их дети.

С целью проверки состояния соблюдения права детей на здравоохранение и достаточное питание, а также состояния реализации реформы школьного питания Денисова начала мониторинг учебных заведений во всех регионах Украины. О результатах мониторинга сообщат позже.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал первые результаты реформы школьного питания. По его словам, школы не ограничиваются одним конкретным меню и не привязываются к рецептам Клопотенко. Детали – читайте в статье.

С 1 января заработало новое меню в рамках реформы школьного питания. Что известно о новом меню, что запрещено для детей и как изменилось питание для учеников – читайте по ссылке

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Обеспечение права детей на здоровое развитие невозможно без налаживания сбалансированного, здорового и достаточного питания... Дети должны получать полезную пищу в соответствии с их потребностями.

Именно потому воплощение реформы системы питания в учебных заведениях является одним из важных шагов в обеспечении права детей на здоровое развитие. Поэтому поддерживаю инициативу первой леди Украины Елены Зеленской по формированию системы здорового питания в школах.

В последнее время в СМИ все чаще появляется резонансная информация о нарушении прав детей на здоровое и безопасное питание.

В течение 2021 года Госпродпотребслужбой зафиксировано 142 случая несоответствия пищевых продуктов, которые использовались для приготовления блюд в учебных заведениях, параметрам безопасности по микробиологическим показателям. Кроме того, по информации СМИ, некоторые из родителей остаются недовольны блюдами, которыми питаются их дети.

С целью проверки состояния соблюдения права детей на здравоохранение и достаточное питание, а также состояния реализации реформы школьного питания мною начат мониторинг учебных заведений во всех регионах Украины. О результатах мониторинга будет сообщено.