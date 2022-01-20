Почему важно сбалансировано кормить учеников

По словам Денисовой, обеспечение права детей на здоровое развитие невозможно без налаживания сбалансированного и здорового питания.

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Нельзя игнорировать влияние школьной среды на пищевые предпочтения учащихся.

Так как из-за того, что большинство своего времени дети проводят в учебных заведениях, один или больше приемов пищи приходятся именно на время обучения. Дети должны получать полезную пищу в соответствии с их потребностями,

– считает Денисова.

Омбудсмен по правам человека добавила, что воплощение реформы системы питания в учебных заведениях является одним из важных шагов в обеспечении права детей на здоровое развитие.

Справка! Реформа питания предусматривает, в частности, усовершенствование школьного меню: ограничение количества соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. При этом увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Людмила Денисова поддерживает инициативу первой леди Украины Елены Зеленской по формированию системы здорового питания в школах.

Она подчеркнула, что одними из главных задач этой реформы являются формирование полезных пищевых привычек у детей и устранение устаревших подходов к приготовлению и подаче блюд. Также важно преодолеть устоявшиеся стереотипы относительно вкуса, видов и качества продуктов в школьной столовой.

Денисова будет мониторить школы

По ее мнению, разнообразие блюд в школьном меню должно происходить со строгим соблюдением закрепленных законодательством требований. При этом следует обращать особое внимание на необходимость соблюдения правил и норм безопасности питания.

Все чаще появляется резонансная информация о нарушении прав детей на здоровое и безопасное питание. В течение 2021 года Госпродпотребслужба зафиксировала 142 случая несоответствия пищевых продуктов, которые использовались для приготовления блюд в школах,

– сказала она.

Кроме того, по информации СМИ, некоторые из родителей остаются недовольны блюдами, которыми питаются их дети.

С целью проверки состояния соблюдения права детей на здравоохранение и достаточное питание, а также состояния реализации реформы школьного питания Денисова начала мониторинг учебных заведений во всех регионах Украины. О результатах мониторинга сообщат позже.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал первые результаты реформы школьного питания. По его словам, школы не ограничиваются одним конкретным меню и не привязываются к рецептам Клопотенко. Детали – читайте в статье.

Важно! С 1 января заработало новое меню в рамках реформы школьного питания. Что известно о новом меню, что запрещено для детей и как изменилось питание для учеников – читайте по ссылке.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Обеспечение права детей на здоровое развитие невозможно без налаживания сбалансированного, здорового и достаточного питания... Дети должны получать полезную пищу в соответствии с их потребностями.

Именно потому воплощение реформы системы питания в учебных заведениях является одним из важных шагов в обеспечении права детей на здоровое развитие. Поэтому поддерживаю инициативу первой леди Украины Елены Зеленской по формированию системы здорового питания в школах.

В последнее время в СМИ все чаще появляется резонансная информация о нарушении прав детей на здоровое и безопасное питание.

В течение 2021 года Госпродпотребслужбой зафиксировано 142 случая несоответствия пищевых продуктов, которые использовались для приготовления блюд в учебных заведениях, параметрам безопасности по микробиологическим показателям. Кроме того, по информации СМИ, некоторые из родителей остаются недовольны блюдами, которыми питаются их дети.

С целью проверки состояния соблюдения права детей на здравоохранение и достаточное питание, а также состояния реализации реформы школьного питания мною начат мониторинг учебных заведений во всех регионах Украины. О результатах мониторинга будет сообщено.