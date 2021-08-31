Занятия в школах 1 сентября начнутся в очном формате. Однако если эпидемситуация ухудшится, учебные заведения с низким процентом вакцинированных работников закроют.

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Педагогам пригрозили дисциплинарными санкциями

В то же время массово отправлять школьников на дистанционку власть не планирует. Взамен будет предлагать родителям перевести учеников в школы, которые по показателю привитых учителей соответствуют стандартам Минздрава. В то же время педагогам и директорам, которые ведут антивакцинальную пропаганду, в мэрии пригрозили дисциплинарными санкциями.

"Если коллектив не понимает требования государства, требования местного самоуправления, городского совета, они не слышат обращений, то никакое онлайн-образование проводиться не будет. Мы заполним учениками те школы, которые четко выполнили норму. Не выполнили норму – на минималку все сядут и будут сидеть дома", – сказал Андрей Райкович, мэр Кропивницкого.

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В Ивано-Франковске деньгами поощряют прививаться

В Ивано-Франковске учителей к вакцинации решили поощрить деньгами. Местные педагоги, которые уже привились от коронавируса, получат по тысяче гривен. Такое решение принял местный исполком.

В профильном департаменте отметили, что более 40% учителей общего среднего образования получили 2 дозы вакцины и к ним сейчас активно приобщаются их коллеги из дошкольных учреждений.

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Процесс вакцинации во Львове

Процесс вакцинации учителей продолжается и во Львове. Правда, точное количество педагогов, которые уже сделали прививки, пока не называли, ждут середины сентября, чтобы учителя принесли свои паспорта вакцинации.

Прививки педагогов повлияют на то, перейдет ли школа на дистанционку, если город окажется в желтой или оранжевой зоне эпидопасности. То есть, в случае, если в заведении более 20% работников невакцинированы, придется снова учиться из дома.

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"Есть постановление главного санитарного врача, в котором указано, что должно быть вакцинировано 80% лиц для того, чтобы можно было продолжать работать. Но пока мы не можем об этом говорить, потому что количество людей, которые вакцинируются, ежедневно растет", – рассказала Зоряна Довганык, руководитель городского управления образования.

В некоторых заведениях Харькова – более 70% привитых

В Харькове же двумя дозами вакцинировали более 30% школьного персонала. В то же время есть заведения, где количество привитых педагогов превышает уже 70%. Там отметили, главная мотивация иммунизироваться – не переходить потом на дистанционное обучение.

"Я вакцинировался первой дозой в апреле, а второй – в мае. В июне уже получила сертификат. Для себя решила, что буду вакцинироваться, потому что это нужно для сохранения здоровья", – рассказала Анна Касперчук, преподавательница химии.