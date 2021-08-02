Генеральный директор директората европейской интеграции, бюджетирования и согласования политик Александр Пыжов рассказал, что в этом году общая сумма субвенций – 103,7 миллиарда гривен, хотя в 2020 году она составляла около 20 миллиардов.

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Деньги на зарплаты учителей

Также из образовательной субвенции выделяют деньги на зарплату 400 тысячам украинских учителей. На это уйдет около 100 миллиардов гривен.

Отметим, что в этом году увеличили минимальную зарплату, поэтому и оплата труда учителей стала больше. Однако пока средств получили на 3 миллиарда меньше, чем планировалось Кроме того, если фактическая наполняемость классов меньше, то разницу в количестве ставок учителей должен покрывать местный бюджет.

Зарплата учителей на 2021 год / Данные МОН / Инфографика 24 канала

В МОН убеждены, что распределение средств на местах происходит нерационально. Ведь в Украине есть более 5 тысяч малокомплектных школ, где учится менее 100 детей. Территориальные общины должны объединять их и обеспечивать школьным транспортом. Так, в 2021 местным бюджетам направили 487,4 миллиона гривен на приобретение школьных автобусов.

По данным МОН, наполняемость классов учащимися для областных бюджетов должна составлять 20, а для Киева — 28 детей.

Интересно! На самом деле в столице в классе может быть от 8 до 37 детей. Так, 37 учеников учится в классе в современной школе № 333, которая была открыта четыре года назад на Осокорках. А в маленькой школе № 22 На Отрадном – только по 8 учеников в классе.

Деньги на компьютерное оборудование для НУШ

На втором месте по объему – субвенция НУШ, а это 1,42 миллиарда гривен (в прошлом году на это выделяли 1,06 миллиарда).

В частности, 400 миллионов гривен выделили на повышение квалификации учителей. Средства распределяются на тренинги, курсы и другие формы обучения для учителей, которые будут преподавать в пилотных 5 классах НУШ.

Подавляющее большинство средств (1,02 миллиарда гривен) пойдет на закупку средств обучения и оборудования. Но к приобретению таких вещей должна приобщаться и территориальная община.

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Так, в городах, где более 40 тысяч жителей, 30% должно уходить из местного бюджета. Если в городах и селах меньше населения, тогда только 10%. Для тех, кто находится в особых условиях (горные села, населенные пункты на линии соприкосновения) – лишь 5%.

Деньги на обновление школ и ноутбуки для учителей

Субвенцию "Способная школа для лучших результатов" также увеличили вдвое – на это выделили около миллиарда гривен. На эти средства должны обновить 300 школ. В первую очередь позаботятся об инклюзивной среде, доступности школ для людей с ООП, запланированных реконструкции и капитальных ремонтах.

Добавим, что в 2021 году введена новая субвенция для реагирования на COVID-19. Она составляет 1 миллиард гривен. Частично эти деньги пойдут на приобретение масок, респираторов, щитков, перчаток, дезинфекторов, термометров и тому подобное. На это направлено 20 миллионов.

Но подавляющее большинство средств (980 миллионов) потратят на приобретение ноутбуков для учителей, чтобы организовать качественное дистанционное обучение. Так, МОН вместе с Минцифры в этом году планируют обеспечить ноутбуками почти 61 тысячу педагогов.

В таком же размере, как в прошлом году, осталась субвенция на государственную поддержку лицам с особыми образовательными потребностями — 0,5 миллиарда гривен.