Первые исследования, посвященные связи образования и личного дохода, появились в 50 годах прошлого века. В 2018 году во Всемирном банке обобщили информацию об опыте, который был накоплен за это время.

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Выводы Всемирного банка

Согласно данным исследования Всемирного банка, возврат инвестиций за один год обучения ребенка составляет около 9 процентов.

Если смотреть на статистику прошлых 50 лет, то инвестируя тысячу долларов в образование, в среднем с такого капиталовложения возвращается всего около 8,8 процента в год.

Стоит заметить, что более полувека показатель возврата инвестиций, затраченных на получение знаний, остается примерно на одном уровне.

К слову, по мнению исследователей, пока мало шансов, что в этой области что-то резко изменится. Поэтому вкладываться в образование выгоднее, чем в ценные бумаги или валюты.

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Преимущества инвестиций в образование

Как правило, благодаря полученному образованию гораздо легче найти хорошую работу – образованных людей меньше, поэтому и конкуренция ниже.

А еще при желании можно легко переориентироваться и сменить специальность, поскольку человек, обладающий хорошими знаниями, не имеет страха перед новыми возможностями.

До 40 лет можно быть учителем, а затем резко сменить деятельность, и открыть бизнес по продаже кофе.

Вероятно, именно поэтому доля жителей Европы, которые получают любой вид образования в возрасте от 25 до 64 лет, является крупнейшей в странах с высоким уровнем и продолжительностью жизни, в частности в Финляндии, Дании и Швеции.

Важно! Финансируя образовательный процесс, главное, чтобы ребенок четко осознавал, для чего ему нужно учиться и как умело и правильно использовать знания в жизни. Иначе, инвестирование может стать банальной тратой денег.