В Украине планируют реформу в сфере образования, которая бы предусматривала закрепление государственных средств на обучение за студентами. То есть их будет получать не вуз, а абитуриент.

Об этом сказал председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили на телеканале "Дом".

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Саакашвили подчеркнул, что суть реформы образования очень радикальная и революционная – ваучер о высшем образовании будет идти вместе со студентом.

"Студент сам выбирает вуз и "голосует" за него деньгами, которые ему дает государство на заведение высшего образования (частное или государственное)", – считает председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ.

По его словам, это поможет улучшить качество образования, ведь средства будут тратиться непосредственно на студентов, а не на учебные заведения.

Впоследствии студенты сами будут выбирать: учиться за границей или получать образование в Украине. И деньги будут тратиться не на ректорат, а прямо на студентов, и через них – на качество образования,

– заявил Саакашвили.

Он добавил, что также планируют создать систему второго образования.

Интересно! Агентство QS Quacquarelli Symonds заключило рейтинг лучших университетов мира в 2021 году, куда вошли четыре популярных вуза из Украины: Киевский национальный университет им. Шевченко;

Харьковский национальный университет им. Каразина;

Львовская политехника;

Киевский политехнический институт им. Сикорского.

К слову, Министерство образования и науки обещает запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов.