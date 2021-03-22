Государственные средства на обучение будут закреплять за студентом, – Саакашвили об образовании
В Украине планируют реформу в сфере образования, которая бы предусматривала закрепление государственных средств на обучение за студентами. То есть их будет получать не вуз, а абитуриент.
Источник:Укринформ
Об этом сказал председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили на телеканале "Дом".
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Саакашвили подчеркнул, что суть реформы образования очень радикальная и революционная – ваучер о высшем образовании будет идти вместе со студентом.
"Студент сам выбирает вуз и "голосует" за него деньгами, которые ему дает государство на заведение высшего образования (частное или государственное)", – считает председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ.
По его словам, это поможет улучшить качество образования, ведь средства будут тратиться непосредственно на студентов, а не на учебные заведения.
Впоследствии студенты сами будут выбирать: учиться за границей или получать образование в Украине. И деньги будут тратиться не на ректорат, а прямо на студентов, и через них – на качество образования,
– заявил Саакашвили.
Он добавил, что также планируют создать систему второго образования.
К слову, Министерство образования и науки обещает запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов.
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