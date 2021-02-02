Если руководители крупных компаний могут позволить себе множество специалистов и экспертов, то владельцы малого бизнеса обычно вынуждены самостоятельно принимать важные решения.

Источник: Business

Статистика показывает, что очень небольшой процент малых предпринимателей являются финансово грамотными в ведении собственного дела.

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Успех бизнеса в категории SOHO напрямую зависит от навыков и знаний его владельца. Руководитель должен разбираться во всем – от маркетинга и дизайна до продакт-плейсмента и финансов.

Что такое категория SOHO Аббревиатура small office/home office. Вид предпринимательской деятельности, когда на предприятии работает до 5 человек в небольшом офисе или дома.

У руководителей категории SOHO очень тонкая грань между собственными финансами и доходами от бизнеса. Личные навыки требуют достаточного уровня для понимания налоговой системы, определения ценового предложения и вычисления рейтинга успешности предприятия.

Как повысить уровень финансовой грамотности

Не ограничивайтесь спецификой бизнеса. Важно помнить, что любая предпринимательская деятельность требует базовых знаний отрасли. Не стоит сосредотачиваться исключительно на одной схеме бизнеса, но и всегда искать пути расширения и модификации собственного дела.

Опыт показывает, что многим малым предприятиям со временем приходится или полностью переквалифицироваться, или хотя бы делать ребрендинг.

Здесь полезными будут знания основ сферы бизнеса, которые можно получить благодаря просмотру интересных лекций, прослушиванию бизнес-подкастов и прочтению книг.

Тщательно подбирайте инвесторов. В начале создания бизнеса не спешите заключать договор с первым лучшим инвестором. Проанализируйте рынок, на каких условиях с вами хотят сотрудничать, и способны ли вы будете соблюдать условия договоров.

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Поймите необходимые расходы. Долги не является чем-то страшным, если вы их понимаете и контролируете. Изучите каждый счет, где можно сократить расходы, а где они действительно необходимы.

Вычислите кредитный рейтинг бизнеса. Проанализируйте поток средств, не учитывая дополнительные доходы. Насколько предприятие является рентабельным? Приносит ли оно на данном этапе заложенное в бизнес-плане количество дохода? В какой период (месяц, квартал, год) больше всего прибыли?

Многие малые предприятия, особенно в начале своей деятельности, имеют резкие перепады в денежном потоке, и тогда трудно понять, насколько бизнес рентабелен.

Частью финансовой грамотности является спокойное и уравновешенное отношение к хаосу и непредсказуемости, быстрое и эффективное решение сложных ситуаций.