Крупнейшее финансовое учреждение Северных Марианских островов запустило англоязычный мультик "Доллары и Смысл". Проект создан с целью распространения финансовой грамоты среди населения.

Банк Сайпана обнародовал первую серию анимационного комикса на своем ютуб-канале в четверг, 4 марта. Рекомендуемое возрастное ограничение для просмотра шутливо установлено в категории "от 7 до 107 лет".

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Мультик "Доллары и смысл" изображает разговор между молодыми кузенами и их бабушкой о расходах, накоплениях и займах денег.

Самого младшего персонажа Коку озвучил четвероклассник Текехид, который впоследствии рассказал, что в процессе работы и сам понял всю важность экономии средств.

Старшую девочку Каю в мультике озвучивала пятнадцатилетняя Тейхани Виллагомес. Восьмиклассница отметила, что благодаря проекту научилась планировать и формировать собственный бюджет.

Бывшая секретарша Департамента общественных и культурных вопросов Северных Марианских островов Дэйзи Виллагомес-Бир считает, что уроки финансовой грамотности с помощью мультика могут быть полезными для людей любого возраста.

По словам президента Банка Сайнапа Джона Арройо, учреждение планирует выпустить еще много эпизодов мультсериала.

Мы все вырастаем, учась основ жизни у родителей и в школах. Проработав в финансовой сфере более 30 лет, я лично убедился в отсутствии элементарных знаний о деньгах, в частности среди клиентов банков,

– отмечает Арройо.

Анимационный сериал, по мнению создателей, сможет не только рассказать об элементарных денежных понятиях, но и поможет зрителям развить практические навыки управления финансами.

Первая серия мультсериала "Доллары и смысл": смотрите видео