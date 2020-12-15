Денег на образование не добавили, но перераспределили между статьями, – Грищук о бюджете-2021
На образование денег в госбюджете-2021 не добавили, но Верховная Рада планирует принять решение о распределении средств на финансирование образования и науки. В частности, на закупку школьных автобусов выделят почти 500 миллионов гривен.
Вопрос распределения средств на образование обсуждали в Комитете ВР по вопросам образования, науки и инноваций, а результатами дискуссий поделились депутаты Роман Грищук и Юлия Гришина на своей странице в фейсбуке.
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По их словам, это была длительная и изнурительная борьба. И у них есть уже несколько ощутимых побед.
Народный депутат Роман Грищук рассказал, что денег на образование не добавили, но перераспределили между статьями внутри образовательного бюджета.
Результаты обсуждения финансирования на образование
- Из остатков образовательных средств на текущий год направят 490 миллионов гривен на закупку школьных автобусов. Это нужно для того, чтобы каждый ребенок даже в самом отдаленном городке или селе мог безопасно и комфортно добраться в школу.
- Национальный фонд исследований, который предоставляет гранты на научные исследования и разработки, получит 150 миллионов гривен.
- На курсы подготовки для детей с временно оккупированных территорий выделят 100 миллионов гривен.
"Молодежь должна иметь доступ к образованию в украинских вузах – летом приняли соответствующий закон, и теперь абитуриенты смогут качественно подготовиться к поступлению в университет", – сказала Гришина.
- Также выделят дополнительных 50 миллионов гривен на компенсацию процентов по кредитам на высшее образование.
- В то же время санаторные школы будут финансироваться в старом порядке, даже несмотря на то, что их в Кодексе уже нет.
Мы также договорились, чтобы остатки денег по образовательной субвенции, которые не использовали в течение года, не забирали в общий бюджет, а могли применить на нужды образования в течение следующих бюджетных периодов,
– заявила депутат.
Грищук также напомнил, что в этом году Нацфонд исследований уже получил финансирование 216 проектов на сумму 255 миллионов гривен.
"Проекты этого года оценивали 1152 эксперта, из которых 15% – это иностранные ученые. Результаты создания объективной системы финансирования науки повлияет как на экономику, так и на престиж страны в мире", – добавил Грищук.
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