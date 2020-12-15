На образование денег в госбюджете-2021 не добавили, но Верховная Рада планирует принять решение о распределении средств на финансирование образования и науки. В частности, на закупку школьных автобусов выделят почти 500 миллионов гривен.

Вопрос распределения средств на образование обсуждали в Комитете ВР по вопросам образования, науки и инноваций, а результатами дискуссий поделились депутаты Роман Грищук и Юлия Гришина на своей странице в фейсбуке.

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По их словам, это была длительная и изнурительная борьба. И у них есть уже несколько ощутимых побед.

Народный депутат Роман Грищук рассказал, что денег на образование не добавили, но перераспределили между статьями внутри образовательного бюджета.

Результаты обсуждения финансирования на образование

Из остатков образовательных средств на текущий год направят 490 миллионов гривен на закупку школьных автобусов . Это нужно для того, чтобы каждый ребенок даже в самом отдаленном городке или селе мог безопасно и комфортно добраться в школу.



. Это нужно для того, чтобы каждый ребенок даже в самом отдаленном городке или селе мог безопасно и комфортно добраться в школу. Национальный фонд исследований, который предоставляет гранты на научные исследования и разработки, получит 150 миллионов гривен .



. На курсы подготовки для детей с временно оккупированных территорий выделят 100 миллионов гривен.

"Молодежь должна иметь доступ к образованию в украинских вузах – летом приняли соответствующий закон, и теперь абитуриенты смогут качественно подготовиться к поступлению в университет", – сказала Гришина.

Также выделят дополнительных 50 миллионов гривен на компенсацию процентов по кредитам на высшее образование.



процентов по кредитам на высшее образование. В то же время санаторные школы будут финансироваться в старом порядке, даже несмотря на то, что их в Кодексе уже нет.

Мы также договорились, чтобы остатки денег по образовательной субвенции, которые не использовали в течение года, не забирали в общий бюджет, а могли применить на нужды образования в течение следующих бюджетных периодов,

– заявила депутат.

Грищук также напомнил, что в этом году Нацфонд исследований уже получил финансирование 216 проектов на сумму 255 миллионов гривен.

"Проекты этого года оценивали 1152 эксперта, из которых 15% – это иностранные ученые. Результаты создания объективной системы финансирования науки повлияет как на экономику, так и на престиж страны в мире", – добавил Грищук.