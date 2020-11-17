В Украине День студента празднуют дважды в год – 17 ноября и 25 января. Именно в эти дни студенты многих стран вместо учебы просто отдыхают. В то же время праздник объединяет молодежь, которая учится в разных уголках мира.

Почему День студента празднуют 17 ноября и 25 января

Международный День студента отмечается 17 ноября. Также с этим праздником ассоциируют 25 января – Татьянин День, но оно больше относится преимущественно к Российской империи, так посвященное открытию университета в Москве.

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День студента был учрежден в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов. Праздник посвящен трагедии. В этот день в 1939 году фашисты арестовали и расстреляли лидеров чешского Союза студентов. 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь в Заксенхаузен.

Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный День студентов. В Украине День студента был назначен президентским указом в 1999 году.



В Украине праздник дня студента является очень популярным / фото: Brooke Cagle

25 января церковь отмечает День святой мученицы Татьяны. Празднуют этот день и в народном календаре. Также 25 января еще считается студенческим днем. В 1755 году 25 января императрица российская Елизавета открыла в Москве первый университет, поэтому этот праздник ассоциируется с днем студенчества. Правда, сегодня в Украине студенты отмечают свой день именно 17 ноября.

Как празднуют День студента в разных странах мира

Политехнео – день студентов Греции. Этот день является годовщиной студенческих протестов, которые были жестоко подавлены военными в 1973 году. Традиционно, 17 ноября, тысячи людей приносят венки к могилам и памятникам участников событий 1973 года. Студенты устраивают митинги и демонстрации в поддержку защиты демократических прав и свобод.

В Дании День студента отличается тем, что праздник проводят в окружении родственников. В этот день в стране разрешено пить слабоалкогольные напитки, например пиво.

День студента в Америке празднуют по-разному. Кто-то отправляется далеко за город, другие посещают ночные клубы, а есть и такие, кто просто заказывают доставку еды на дом.

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В Португалии праздник начинается в полночь. Студенты поют оды возле памятника королю Португалии. Также застолье сопровождается пением различных музыкальных коллективов в городских парках. Интересно то, что каждый университет имеет свою уникальную форму, которую молодежь традиционно демонстрирует во время шествия студентов.

В Германии День студента в каждом университете могут праздновать по-разному. Чаще всего в этот день отменяют все занятия, проводят спортивные соревнования. Если позволяет погода, студенты празднуют на открытом воздухе, устраивают дискотеки и вечеринки.

Как празднуют День студента в Украине

Сейчас на День студента принято веселиться и делать бессмысленные поступки, свойственные молодости и статуса студента. К примеру, молодежь может собираться вечером компаниями и устраивать тематические вечеринки или ходить в клубы.

Но поскольку в 2020 году День студента проходит в условиях карантина, и студенты в основном учатся дистанционно, поетому праздновать его будут не все.

Отметим, что студенты некоторых высших учебных заведений имеют собственные традиции. Например, у студентов Киево-Могилянской академии 17 ноября принято мыть памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. Они верят в то, что тогда смогут успешно сдать сессию. А во Львове студенты университета им. Франко в этот день надевают памятник писателя перед вузом в специальную мантию.