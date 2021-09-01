День знаний в школах Украины: во Львове и Харькове состоялись торжества до 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в Украине официально начинается учебный год. В разных городах Украины организуют праздничные мероприятия для учащихся, соблюдая все меры безопасности.

Как именно праздновать День знаний – оставили на усмотрение самих учебных заведений. Но в целом в большей части регионов состоялись большие линейки.

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День знаний в Харькове

В Харькове за парты садятся 140 тысяч детей, из них – 13 тысяч первоклассников. Это немного меньше, чем было в 2020 году. Первый урок посвятили 30-летию Дня Независимости.

На формат линеек не влияла ни мэрия, ни управление образования. Его выбирали сами учебные заведения. В одном из харьковских лицеев вообще отказались от линеек. Для старших классов состоялся тренинг, а для первоклассников организовали квест.

В то же время на формат линейки повлияли в школах, где учится более тысячи детей. Там просили развести маленьких и взрослых учеников, чтобы предотвратить скопление людей.

Двумя дозами вакцинировались 10% работников

Дети прошли обязательный медицинский осмотр, а учителей призвали вакцинироваться. Сейчас только 10% харьковских работников школ вакцинировались двумя дозами.

Примерно 30% работников учебных заведений в Харькове вакцинировались первой дозой.

Школы обеспечили всеми средствами индивидуальной защиты. За прошлый учебный год в школах и садиках городов использовали 3 миллиона масок. Речь идет о тех, которые передавали из бюджета.

Как проходил День знаний в Харькове и Львове: смотрите видео

1 сентября во Львове

Во дворе лицея международных отношений имени Василия Стуса во Львове первое торжество состоялось в 9:00. В частности подняли государственный флаг и спели гимн.

В 2021 году там 120 первоклассников – это 4 класса. Каждые полчаса для них звучало слово от директорши, а также раздавался первый звонок.

Первый урок в школах города проводили не только в самих учебных заведениях, но и в библиотеках и медиатеках Львова. Каждая школа самостоятельно решала, как проводить торжества. Впрочем, городской глава Андрей Садовый призвал избежать больших скоплений людей.

День знаний в школах Украины: что известно

В Министерстве образования и науки заявили, что 1 сентября в школах может быть традиционным – с линейками.

В то же время школьников не нужно обязательно вакцинировать, ведь никаких указаний от Министерства здравоохранения не было.

Украинские политики уже присоединились к поздравлениям школьников и учителей с Днем знаний.

Андрей Садовый 30 августа призвал не устраивать массового празднования Дня знаний. По его словам, во Львове ситуация с коронавирусом пока стабильна, но пандемия еще не закончилась.



Рекомендации Минздрава касательно Дня знаний / Инфографика 24 канала