Как именно праздновать День знаний – оставили на усмотрение самих учебных заведений. Но в целом в большей части регионов состоялись большие линейки.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

День знаний в Харькове

В Харькове за парты садятся 140 тысяч детей, из них – 13 тысяч первоклассников. Это немного меньше, чем было в 2020 году. Первый урок посвятили 30-летию Дня Независимости.

На формат линеек не влияла ни мэрия, ни управление образования. Его выбирали сами учебные заведения. В одном из харьковских лицеев вообще отказались от линеек. Для старших классов состоялся тренинг, а для первоклассников организовали квест.

В то же время на формат линейки повлияли в школах, где учится более тысячи детей. Там просили развести маленьких и взрослых учеников, чтобы предотвратить скопление людей.

Двумя дозами вакцинировались 10% работников

Дети прошли обязательный медицинский осмотр, а учителей призвали вакцинироваться. Сейчас только 10% харьковских работников школ вакцинировались двумя дозами.

Заметим! Примерно 30% работников учебных заведений в Харькове вакцинировались первой дозой.

Школы обеспечили всеми средствами индивидуальной защиты. За прошлый учебный год в школах и садиках городов использовали 3 миллиона масок. Речь идет о тех, которые передавали из бюджета.

Как проходил День знаний в Харькове и Львове: смотрите видео

1 сентября во Львове

Во дворе лицея международных отношений имени Василия Стуса во Львове первое торжество состоялось в 9:00. В частности подняли государственный флаг и спели гимн.

В 2021 году там 120 первоклассников – это 4 класса. Каждые полчаса для них звучало слово от директорши, а также раздавался первый звонок.

Первый урок в школах города проводили не только в самих учебных заведениях, но и в библиотеках и медиатеках Львова. Каждая школа самостоятельно решала, как проводить торжества. Впрочем, городской глава Андрей Садовый призвал избежать больших скоплений людей.

Напомним! Андрей Садовый 30 августа призвал не устраивать массового празднования Дня знаний. По его словам, во Львове ситуация с коронавирусом пока стабильна, но пандемия еще не закончилась.

День знаний в школах Украины: что известно

В Министерстве образования и науки заявили, что 1 сентября в школах может быть традиционным – с линейками.

В то же время школьников не нужно обязательно вакцинировать, ведь никаких указаний от Министерства здравоохранения не было.

Украинские политики уже присоединились к поздравлениям школьников и учителей с Днем знаний.



Рекомендации Минздрава касательно Дня знаний / Инфографика 24 канала