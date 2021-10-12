День защитников Украины: уместно ли поздравлять детей в школе –мнения психоаналитика и родителей

В Украине День защитника и защитниц отмечают 14 октября. Многие украинцы против того, чтобы поздравлять школьников, но некоторые это поддерживают. Уместно ли поздравлять учеников с Днем защитника – читайте ответ психоаналитика и мнения родителей.

Психоаналитик Марина токарь уверена, что поздравлять детей с праздником Дня защитника и защитниц – неуместно. Она также дала несколько советов о том, как следует отмечать этот праздник в школе и как родителям об этом договориться.

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Стоит ли поздравлять школьников

Психоаналитик говорит, что в День защитников и защитниц надо прославлять украинских бойцов. "Эти люди рискуют жизнью, защищая мирное население. Военнослужащий – профессия", – подчеркнула Марина Токарь.

По ее словам, ученики не относятся к мирному населению или к защитникам. И именно поэтому в День защитников и защитниц уместно приветствовать только тех, кто причастен к защите Украины.

Также эксперт обращает внимание и на гендерную составляющую праздника. Потому что в украинских школах 14 октября стало "зеркальным" к празднику 8 марта.

Это обесценивает суть самого праздника. Мальчики ждут день 14 октября разве что для того, чтобы получить "сюрприз", ведь на 8 марта они "тоже что-то дарили". Абсолютно неоправданно акцентируется внимание на мужской пол школьников в этот день,

– добавляет она.

Психоаналитик отметила, что смысл праздника 8 Марта сейчас потерян. Эта дата была о борьбе трудящихся за равные права с мужчинами и эмансипацию. А сейчас слово "трудящиеся" вообще исчезло из контекста 8 марта.

Как праздновать этот день в школах

Марина Токарь призвала родителей спросить у своих детей, а как у них отзывается День защитника и защитниц.

"Для вас может стать открытием, что ваш сын или дочь считает праздник 14 октября или 8 марта “обязательством и еще одним выходным днем” или: "О нет, снова этот день, когда мне подарят еще одну чушь", – говорит психоаналитик.

А если дети уже и захотят как-то отметить, то можно потратить деньги не на сладости или сюрпризы, а на покупку корма для животных в приютах.

Марина токарь назвала еще несколько вариантов правильного празднования, которое может организовать школа или родители:

поговорить о том, кто такой настоящий герой / героиня;

организовывать встречи с бойцами АТО / ООС;

провести квест в казацком стиле;

устроить кинопоказ об украинских героях и героинях.

Как договориться родителям? Психоаналитик посоветовала в первую очередь признать право любого человека быть другим. Она уверена, это "рецепт" от любых жестких конфликтов думать и поступать иначе.

Родители рассказали, приветствуют ли мальчиков в школах

В фейсбук-группе “Родители SOS” родители написали собственные мысли о том, стоит ли поздравлять детей в День защитника Украины и рассказали, что планируют делать в школах их детей.

Интересно, что многие родители признались, что у них этот день не празднуют. Ответы пользователей в фейсбуке:

"Никаких поздравлений, ни с 14 октября, ни с 8 марта не воспринимаю ни в школе / садике. Имеем замечательного классного руководителя у старшего сына. Будет велопробег, приуроченный ко Дню 17 октября. В классе дочери тоже нет поздравлений с Днем защитника".

"В нашем классе никто никого не поздравляет. И за 9 лет обучения никто из родителей не поднимал тему поздравлений детей на 8 марта или на 14 октября, 6 декабря, а тем более 23 февраля".

"В позапрошлом году к нам приходили АТОшники. В классе была действительно интересная встреча. В прошлом году писали письма на фронт и в этот день передавали".

"У нас в школе второй год подряд проходит благотворительная акция. Собираем вещи первой необходимости и подарки для защитников и отвозим в госпиталь для раненых военнослужащих. Школьников никто не поздравляет".

"Проводим праздник ума и спорта "Казацкие забавы", квесты и викторины". Или "У нас в школе ко Дню защитника и защитниц дети делают обереги и делают рисунки на эту тему".

"В нашей школе 11-классники накануне придут в первые классы и расскажут обо всех праздниках, приходящихся на 14 октября. Подарят каждому классу украинский народный оберег, как символ и напоминание, что защитники и защитницы оберегают нашу землю. Попросят каждый класс передать этот оберег потом другим первоклассникам. Эти обереги изготовила мама 11-классницы по собственному желанию".

В то же время другие родители добавили, что уже подготовили символические подарки для мальчиков:

"В нашей школе пару лет назад поздравляли 23 февраля. Теперь перешли на 14 октября. Не знаю, как этим родителям донести, что это нецелесообразно отмечать для мальчиков эти праздники. Я и 8 Марта не признаю как такой праздник, который для детей. Деньги на это не сдаю".

"Мой сын-первоклассник, их будут поздравлять в школьное время. Вот как этого избежать? Не вести ребенка в этот день в школу? Да и еще деньги берутся из общей суммы "на нужды класса".

"У нас была попытка отойти от этого, но "большинство" родителей снова "решили" поздравить".

"В нашем классе решили купить в подарок именные чашки по 100 гривен. И тут вместе с вопросом поздравления мальчиков с этим праздником возникает еще один о том, что каждая вещь должна иметь свою цену. Я не сдаю".

"У нас родители решили, что "это день, чтобы учиться дарить и принимать подарки”. Хотя бы что-то: шампунь, шоколадка, цветные стикеры, главное – внимание, праздник. На весь класс всего лишь трое родителей пытались донести, что это за День, но тщетно!".

"8 Марта уже заведено, что нужно поздравлять девочек. Есть вопрос – а мальчикам когда уделять внимание? То 5, то 14, то было 23 .... всем не угодишь. Я думаю так: мне не важно как назван этот праздник, но мужской половине человечества так же нужно уделять внимание! У нас будут соревнования и потом сладкий стол! Мальчикам подарят символические подарки".

Отметим, что ко Дню защитников и защитниц Украины, 14 октября, педагоги ежегодно проводят тематические воспитательные часы и внеклассные мероприятия.