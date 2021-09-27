День воспитателя в Украине: как появился этот праздник и какие есть традиции

День воспитателя в Украине ежегодно отмечается 27 сентября. В 2021 году всех воспитателей и работников соответствующих учреждений будут поздравлять в понедельник. Этот праздник отмечается уже почти 10 лет. Истории праздника и традиции – читайте в статье.

История праздника

Впервые день воспитателя в Украине начали отмечать в 2011 году. Правительство утвердило дату праздника в постановлении № 629. Ранее воспитателей поздравляли в один день с учителями – в первое воскресенье октября, но теперь у них есть свой профессиональный праздник.

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Праздник отмечается в первую очередь для поднятия престижа профессии воспитателя дошкольного учреждения. Основная идея праздника – привлечь внимание общества к садикам и работе воспитателей.

Согласно законодательству, до 5 лет у родителей есть право воспитывать детей самостоятельно, а как минимум за год до поступления в школу, дети должны получить дошкольное образование в коммунальном учреждении (если оно есть в вашей местности).

Традиции ко Дню воспитателя

В День воспитателя в детских садах проходят праздничные мероприятия и поздравляют всех сотрудников – воспитателей, нянь, заведующий, поваров, охранников, секретарей и других работников.

В этот день принято поздравлять воспитателей, отмечать их достижения в профессиональной сфере, проводить праздничные мероприятия и устраивать концерты. Дети рисуют праздничные открытки или готовят песенки, танцы или стихи.

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Также в этот день воспитатели могут посещать профессиональные семинары и конференции для совершенствования мастерства.

Кроме того, в этот день родители и дети поздравляют работников детских садов по своему усмотрению. В частности, могут дарить цветы, сладкое и другие подарки.