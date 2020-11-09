Я родился в русскоязычной семье: Зеленский поздравил с Днем украинского языка
Президент Украины поздравил всех с Днем украинской письменности и языка. Владимир Зеленский признался, что он родился в Кривом Роге в русскоязычной семье, поэтому не имел возможности хорошо выучить украинский язык.
Поэтому, в День украинской письменности и языка президент призвал сделать полезную вещь – стать проводником для кого-то, кто не владеет украинским языком, и помочь в его изучении. Об этом Владимир Зеленский написал в своем фейсбуке.
Важно День украинской письменности и языка: поздравления и картинки к празднику
Президент рассказал, что он пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Но он всегда с теплотой вспоминал школьные и университетские годы, которые подарили ему любимую жену, верных друзей, дали знания и умения.
Однако, по словам Зеленского, была только одна вещь, о которой он сожалеет, что ему не выпало возможности хорошо изучать родной украинский язык. "Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра (вероятно, речь идет о Николае Азарове, – 24 канал)", – заявил он.
Но президент видит в этом и позитив. Ведь он может овладевать украинским языком во взрослом возрасте, и считает, что это невероятные эмоции.
"Это будто впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-доброму завидую всем, у кого эти ощущения впереди", – говорит Зеленский.
Президент заверил, что есть немало украинцев, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке или которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке, или же которые в быту общаются на русском, венгерском, крымско-татарском, румынском и многих других языках.
Зеленский утверждает, что это не значит, что они не патриоты Украины. "В отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня спасают жизни людей", – написал президент.
Все мы одинаково кладем правую руку на сердце, когда раздается "Ще не вмерла…". А когда слышим "Ти признайся мені…", непременно подхватываем: "Звідки в тебе ці чари…" Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова,
– отметил глава государства.
Зеленский считает, что украинский должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу, ведь он самый прекрасный в мире.
К слову, в Украине День украинской письменности и языка традиционно отмечают 9 ноября уже 23 года подряд. В этот день обычно награждают лучших украинских литераторов и издательства, которые выпускают литературу на украинском языке. Праздник был учрежден президентом Леонидом Кучмой в ноябре 1997 года.
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