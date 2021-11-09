День украинской письменности и языка 2021: как он возник, как его празднуют и интересный тест
Источник:24 канал
9 ноября традиционно отмечают День украинской письменности и языка. Обычно в этот день награждают лучших украинских литераторов и украинские издательства, а также проводят радиодиктант национального единства. Что известно об этом празднике и как его празднуют – читайте в материале.
Украинский язык входит в третий десяток самых распространенных языков мира. Она распространен, в частности, в Беларуси, Молдове, Польше, России, Румынии, Словакии, США и других странах, где живут украинцы.
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Как появился День украинской письменности
Этот праздник был учрежден еще в ноябре 1997 года президентом Украины Леонидом Кучмой.
Интересно, что по православному календарю – это день памяти преподобного Нестора Летописца – писателя, основоположника древнерусской историографии, первого историка Киевской Руси.
Исследователи считают, что именно с Нестора-Летописца начинается письменный украинский язык. Его перу принадлежат такие известные работы: "Повесть временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского".
Как празднуют этот день в Украине
В День письменности и языка традиционно:
- поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском языке;
- отмечают лучших популяризаторов украинского слова;
- стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцыка (ежегодное количество участников – более 5 миллионов из 20 стран мира);
- возлагают цветы к памятнику Нестора Летописца;
- проводят радиодиктант для украинцев.
Самое главное – каждый год к этому празднику проводится радиодиктант национального единства. Такую акцию начали более 20 лет назад. Все желающие могут принять участие в написании радиодиктанта, чтобы выяснить, хорошо ли знают украинский язык и даже получить призы.
Важно Радиодиктант-2021: тема текста и полезные советы, которые помогут подготовиться
Отметим, что в 2021 году радиодиктант будет писать и читать писатель Юрий Андрухович. Мероприятие продлится с 10:00 до 11:00. Присоединиться могут всех желающие, а обычно подавляющее большинство участников акции – школьники, студенты и преподаватели.
7 причин, почему стоит написать радиодиктант
- Ощущение единства. Участники акции пишут диктант одновременно со многими другими людьми по всему миру.
- Самопроверка. Диктант максимально охватывает правила современного правописания. Поэтому после обнародования текста, каждый участник может проверить себя.
- Традиция. Присоединиться к ежегодному написанию радиодиктанта – это возможность начать для себя еще одну замечательную традицию и лишний раз испытывать спектр положительных эмоций.
- Новый опыт. Это всегда некое открытие, новый навык, который дает впечатления и открывает новое понимание. Опыт письма и работа над ошибками – это не только о грамотности, но и о навыке делать выводы и работать над улучшением.
- Собственный пример. Участие человека в написании диктанта единства показывает, как он относится к своей стране и языку. А собственный пример может стать мотивацией для других действовать так же.
- Новые знания. Диктант – это целостный текст, объединенный общим мнением. И нередко современные диктанты несут много интересной информации.
- Быть грамотным – модно и престижно. Человек XXI века создает сообщения в соцсетях, имеет свой круг читателей, является лидером мнений и объектом любопытства в определенном кругу. А грамотность – это некая рекомендация для человека перед аудиторией, читателями, подписчиками.
Правила украинского языка
По случаю праздника стоит вспомнить несколько основных правил украинского языка:
- Когда речь идет о вашем участии в соревнованиях, следует говорить "беру участь", потому что "приймати участь" – это калька.
- Запомните, что слово "будь ласка" всегда пишется отдельно. Здесь не надо дефиса.
- Правильно говорить "протягом дня". Слово "на протязі" означает пребывание на резкой струе воздуха, задуваемого в щели.
- Экзамен только "складають", слово "здавати" употребляется в других случаях. Например – "здати документи".
- Здание и что-либо другое могут быть "розташовані", а не "знаходитися", потому что они не могут сами себя "знаходити".
А также не надо забывать о новом правописании, которое начало действовать с 3 июня 2019 года. Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.
Основные изменения в новом правописании украинского языка:
- "И" в начале слова
В проекте нового правописания отдается предпочтение букве "і", однако перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" та "индик", "ирій" та "вирій", "ірод" та "ирод" и тому подобное.
Также, например, предлагается утвердить употребление "и" в начале: глагола "икати" и существительного "икавка" и производных от этих слов. В художественных текстах будет допускаться замена "і" на "и" в конце слов во время склонения: "смерти", "радости".
- Больше "Ґ" в словах
Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в, Например, иностранных собственных названиях, некоторых именах. В фамилиях и именах людей будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" – и как, например, Гуллівер, и как Ґуллівер.
- Больше "етерів"
Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".
- Возвращение йотирования
Еще один компромисс с правописанием 1928 года. Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и тому подобное.
- Меньше дефисов
Новое правописание предлагает слова с первыми иностранным частями писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), следовательно, слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" и "експрезидент" будут писаться без дефиса.
- "Пів яблука" и "пів години"
Новое правописание предлагает писать несклоняемое числительное "пів" (в значении "половина") отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" будут писать только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт", например.
Новое правописание: что изменилось / инфографика 24 канала
Тест, как хорошо вы знаете украинский язык
Вы готовы проверить собственные знания? Тогда стартуем! Удачи!Редакция 24 канала желает вам много общения и грамотных собеседников. Проведите День украинской письменности и языка действительно классно и общайтесь на украинском языке!