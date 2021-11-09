Украинский язык входит в третий десяток самых распространенных языков мира. Она распространен, в частности, в Беларуси, Молдове, Польше, России, Румынии, Словакии, США и других странах, где живут украинцы.

К теме Радиодиктант национального единства: обнародовали детали и правила участия

Как появился День украинской письменности

Этот праздник был учрежден еще в ноябре 1997 года президентом Украины Леонидом Кучмой.

Интересно, что по православному календарю – это день памяти преподобного Нестора Летописца – писателя, основоположника древнерусской историографии, первого историка Киевской Руси.

Исследователи считают, что именно с Нестора-Летописца начинается письменный украинский язык. Его перу принадлежат такие известные работы: "Повесть временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского".

Как празднуют этот день в Украине

В День письменности и языка традиционно:

поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском языке;

отмечают лучших популяризаторов украинского слова;

стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцыка (ежегодное количество участников – более 5 миллионов из 20 стран мира);

возлагают цветы к памятнику Нестора Летописца;

проводят радиодиктант для украинцев.

Самое главное – каждый год к этому празднику проводится радиодиктант национального единства. Такую акцию начали более 20 лет назад. Все желающие могут принять участие в написании радиодиктанта, чтобы выяснить, хорошо ли знают украинский язык и даже получить призы.

Важно Радиодиктант-2021: тема текста и полезные советы, которые помогут подготовиться

Отметим, что в 2021 году радиодиктант будет писать и читать писатель Юрий Андрухович. Мероприятие продлится с 10:00 до 11:00. Присоединиться могут всех желающие, а обычно подавляющее большинство участников акции – школьники, студенты и преподаватели.

7 причин, почему стоит написать радиодиктант

Ощущение единства. Участники акции пишут диктант одновременно со многими другими людьми по всему миру.

Участники акции пишут диктант одновременно со многими другими людьми по всему миру. Самопроверка. Диктант максимально охватывает правила современного правописания. Поэтому после обнародования текста, каждый участник может проверить себя.

Диктант максимально охватывает правила современного правописания. Поэтому после обнародования текста, каждый участник может проверить себя. Традиция. Присоединиться к ежегодному написанию радиодиктанта – это возможность начать для себя еще одну замечательную традицию и лишний раз испытывать спектр положительных эмоций.

Присоединиться к ежегодному написанию радиодиктанта – это возможность начать для себя еще одну замечательную традицию и лишний раз испытывать спектр положительных эмоций. Новый опыт. Это всегда некое открытие, новый навык, который дает впечатления и открывает новое понимание. Опыт письма и работа над ошибками – это не только о грамотности, но и о навыке делать выводы и работать над улучшением.

Это всегда некое открытие, новый навык, который дает впечатления и открывает новое понимание. Опыт письма и работа над ошибками – это не только о грамотности, но и о навыке делать выводы и работать над улучшением. Собственный пример. Участие человека в написании диктанта единства показывает, как он относится к своей стране и языку. А собственный пример может стать мотивацией для других действовать так же.

Участие человека в написании диктанта единства показывает, как он относится к своей стране и языку. А собственный пример может стать мотивацией для других действовать так же. Новые знания. Диктант – это целостный текст, объединенный общим мнением. И нередко современные диктанты несут много интересной информации.

Диктант – это целостный текст, объединенный общим мнением. И нередко современные диктанты несут много интересной информации. Быть грамотным – модно и престижно. Человек XXI века создает сообщения в соцсетях, имеет свой круг читателей, является лидером мнений и объектом любопытства в определенном кругу. А грамотность – это некая рекомендация для человека перед аудиторией, читателями, подписчиками.



Правила украинского языка

По случаю праздника стоит вспомнить несколько основных правил украинского языка:

Когда речь идет о вашем участии в соревнованиях, следует говорить "беру участь", потому что "приймати участь" – это калька.

Запомните, что слово "будь ласка" всегда пишется отдельно. Здесь не надо дефиса.

Правильно говорить "протягом дня". Слово "на протязі" означает пребывание на резкой струе воздуха, задуваемого в щели.

Экзамен только "складають", слово "здавати" употребляется в других случаях. Например – "здати документи".

Здание и что-либо другое могут быть "розташовані", а не "знаходитися", потому что они не могут сами себя "знаходити".

А также не надо забывать о новом правописании, которое начало действовать с 3 июня 2019 года. Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.

Основные изменения в новом правописании украинского языка:

"И" в начале слова

В проекте нового правописания отдается предпочтение букве "і", однако перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" та "индик", "ирій" та "вирій", "ірод" та "ирод" и тому подобное.

Также, например, предлагается утвердить употребление "и" в начале: глагола "икати" и существительного "икавка" и производных от этих слов. В художественных текстах будет допускаться замена "і" на "и" в конце слов во время склонения: "смерти", "радости".

Больше "Ґ" в словах

Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в, Например, иностранных собственных названиях, некоторых именах. В фамилиях и именах людей будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" – и как, например, Гуллівер, и как Ґуллівер.

Больше "етерів"

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".

Возвращение йотирования

Еще один компромисс с правописанием 1928 года. Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и тому подобное.

Меньше дефисов

Новое правописание предлагает слова с первыми иностранным частями писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), следовательно, слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" и "експрезидент" будут писаться без дефиса.

"Пів яблука" и "пів години"

Новое правописание предлагает писать несклоняемое числительное "пів" (в значении "половина") отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" будут писать только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт", например.



Новое правописание: что изменилось / инфографика 24 канала

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