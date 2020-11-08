Добавим, что дата 9 ноября приходится в память Нестора Летописца. По данным ученых, именно из его трудов начинается украинский язык.

Важно День украинской письменности и языка 2020: история праздника и мероприятия

В этот день традиционно отмечают лучших популяризаторов украинского слова и поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском языке.

Также именно 9 ноября стартует Международный конкурс знатоков украинского языка, однако в этом году из-за пандемии его могут отменить.

И уже несколько лет подряд в Украине накануне Дня украинской письменности и языка проводят радиодиктант для украинцев. В 2020 году он пришелся на 9 ноября.

Поэтому, редакция "Образование 24" собрала подборку поздравлений и картинок с Днем украинской письменности и языка для того, чтобы у вас была возможность поздравить родных с нашим украинским праздником.

В День письменності української й мови

Закликаю: цінуй рідне слово,

Хай звучить воно в тебе у серці,

Хай бринить ніжно й тепло на денці.



Бережи і плекай мову рідну,

Хай і чути її буде, й видно.

Про красу дбай її й чистоту,

Хай вона набере висоту



І лунає завжди, усюди,

Хай на ній розмовляють всі люди,

Бо вона дивовижно красива,

Милозвучна та ніжна на диво!



Поздравления с Днем украинской письменности и языка

***

Велична, щедра і прекрасна мова.

Прозора й чиста, як гірська вода,

Це України мова барвінкова,

Така багата й вічно молода.

Рідна мова, мов гірська вода,

Рідна мова вічно молода,

Рідна мова, в серці з ранніх літ

Гордо лине мова у політ!

Вона, як ніжна пісня колискова,

Заходить в серце й думи з ранніх літ,

Це мова, наче пташка світанкова,

Що гордо лине у політ!

***

Дорогі українці! Щиро вітаємо вас з Днем української писемності та мови.



Мова є основою духовного багатства народу та інтелектуального потенціалу, найвагоміше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність.

Ми маємо безцінний дар: одну з наймилозвучніших і найкрасивіших мов світу. Всебічна підтримка державності мови, зростання її престижу, зміцнення та розвиток – почесна місія кожного громадянина України.



Бажаємо процвітання та якомога більшого існування нашій українській мові! Нехай живе наша рідна мова! Люди, радіємо що в нас є наша, рідна українська мова!

***

Вітає з Днем Української писемності! Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя і оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.



Поздравления с Днем украинской письменности и языка

***

Солов'ї розливаються ніжно

У зеленім веснянім гаю,

Син до матері каже: — Ця пісня

Дуже схожа на мову твою!

Посміхається мати до сина:

Пам'ятай, моє миле дитя,

Рідна мова завжди солов'їна,

Зігріває людей все життя!

Наша мова живе й буде жити,

Бо вона, ніби подих весни –

Пам'ятай ти завжди про це, сину,

Рідне слово теплом огорни!

***

Це свято є даниною одному з найцінніших надбань, яке створене й залишено нам нашими попередниками. Саме мова є душею нації, її генетичним кодом, адже у її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися наш народ.

Українська мова почалася з писемності, витоки якої йдуть з далекого минулого. Давньоруські літописи є дорогоцінними реліквіями історії, науки, літератури та культури, які й сьогодні вражають глибиною мудрості, далекоглядності, є актуальними і суспільно значимими.

Вітаю вас, українці, з Днем української писемності та мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас духовним джерелом життя і оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім’я зміцнення нашої Батьківщини – України.

***

Мова – це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована багатовікововю історією та відточена творчістю найталановитіших українських письменників.

У її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися український народ. Без рідної мови жодна людина не здатна почуватися повноцінною частиною свого народу, його історії та культури.

Бажаємо вам зберегти й утвердити українську мову, виплекану нашими пращурами, адже вона створює індивідуальне обличчя країни і нації. Нехай материнське слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя.

Картинки с Днем украинской письменности и языка



























