День украинской письменности и языка традиционно отмечают 9 ноября уже 23 года подряд. В этот день обычно награждают лучших украинских литераторов и издательства, которые выпускают литературу на украинском языке. Что известно об этом празднике и какие мероприятия будут в 2020 году – читайте в материале.

Интересно, что украинский язык относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Число говорящих – более 45 миллионов, большинство которых живет в Украине. Распространена также в Беларуси, Молдове, Польше, России, Румынии, Словакии, США и других странах, где проживают украинцы, передает 24 канал.

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Украинский входит в тридцатку самых распространенных языков мира. Кроме того, она является результатом интеграции трех диалектов праславянского языка – полянского, древлянского и полесского.

История создания Дня украинской письменности

Праздник был учрежден Президентом Украины Леонидом Кучмой в ноябре 1997 года.

По православному календарю – это день памяти преподобного Нестора-летописца – писателя-агиографа, основоположника древнерусской историографии, первого историка Киевской Руси. Исследователи считают, что именно с Нестора-летописца начинается письменный украинский язык.

В частности, его перу принадлежат такие известные работы: "Повесть временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского".



День украинского языка и письменности / Фото mynizhyn

Мероприятия для Дня украинской письменности и языка

В этот день традиционно:

возлагают цветы к памятнику Нестору-летописцу;

Нестору-летописцу; отмечают лучших популяризаторов украинского слова;

лучших популяризаторов украинского слова; поощряют издательства , которые выпускают литературу на украинском языке;

, которые выпускают литературу на украинском языке; стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцыка.

Этот конкурс проводится при поддержке МОН. Ежегодное количество участников – более 5 миллионов из 20 стран мира. Однако в этом году из-за пандемии его могут отменить.

проводят радиодиктант для украинцев;

Традиционно к празднику проводится радиодиктант национального единства. Такую акцию начали в 2000 году. Да, ежегодно все желающие могут принять участие в написании радиодиктанта и не столько выяснить, хорошо ли знают украинский язык. Когда проходит радио диктант – читайте здесь.

Интересные факты об украинском языке

Больше всего раз было переведено литературное произведение – "Завещание" Тараса Шевченко. Его перевели на 147 языков народов мира.

Тараса Шевченко. Его перевели на 147 языков народов мира. Особенностью украинского языка является то, что он богат уменьшительными формами. Уменьшительно-ласкательную форму имеет, как ни странно, даже слово "вороги" – "вороженьки".

Уменьшительно-ласкательную форму имеет, как ни странно, даже слово "вороги" – "вороженьки". Наиболее употребляемой буквой в украинском алфавите является буква "п"; на нее также начинается наибольшее количество слов. Буква "ф" – наименее употребляема.

в украинском алфавите является буква "п"; на нее также начинается наибольшее количество слов. Буква "ф" – наименее употребляема. Названия всех детенышей животных в украинском языке принадлежат к среднему роду.

Современный украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов и включен в список языков, которые успешно развиваются в настоящее время.

и включен в список языков, которые успешно развиваются в настоящее время. Самой старой украинской песней, запись которой сохранился до наших дней, считается песня "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?"

Правила украинского языка

Предлагаем вам по случаю праздника вспомнить несколько основных правил украинского языка:

Когда речь идет о вашем участии в соревнованиях, следует говорить " беру участь ", потому что "приймати участь" – это калька.

", потому что "приймати участь" – это калька. Запомните, что слово " будь ласка " всегда пишется отдельно. Здесь не надо дефиса.

" всегда пишется отдельно. Здесь не надо дефиса. Правильно говорить " протягом дня ". Слово "на протязі" означает пребывание на резком потоке воздуха, что задувает в щели.

". Слово "на протязі" означает пребывание на резком потоке воздуха, что задувает в щели. Экзамен только " складають ", слово "здавати" употребляется в других случаях. Например – "здати документи".

", слово "здавати" употребляется в других случаях. Например – "здати документи". Здание и что-либо другое могут быть "розташовані", а не "знаходитися", потому что они не могут сами себя "знаходити".

Пройдите тест: Международный день грамотности: насколько хорошо вы знаете украинский язык?

А также не забываем о новом правописании, которое начало действовать 3 июня 2019 года. Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.

Изменения в новом правописании украинского языка

"И" в начале слова

Это, собственно, компромисс с правописанием 1928 года, который предусматривал употребление буквы "и" в начале слов. В проекте нового правописания предоставляется преимущество букве "і", однако перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод" и тому подобное.

Также, например, предлагается утвердить употребления "и" в начале глагола "икати" и существительного "икавка" и производных от этих слов. В художественных текстах допускаться замена "и" на "і" в конце слов во время склонения: "смерти", "радости".

Больше "Ґ" в словах

Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в, например, иностранных собственных именах, некоторых именах. В фамилиях и именах людей допускаться передачи звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" – и как, например, "Гуллівер", и как "Ґуллівер".

Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, содержащие звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой "х" (то есть, слова "хобі", "хокей" и "холдинг" останутся неизменными). Но, например, слово "хостел" предлагается употреблять как "гостел", поскольку при английском произношении этого слова слышится больше [г], чем [х].

Больше "етерів"

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".

Слова английского происхождения это изменение не затрагивает – "Артури" та "Агати" будут писаться традиционно.

Возвращение "йотування"

Еще один компромисс с правописанием 1928 года.

Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и тому подобное.

Меньше дефисов

Новое правописание предлагает слова с первыми иностранными частичками писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), поэтому слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" и "експрезидент" пишутся без дефиса.

"Пів яблука" и "пів години"

Новое правописание предлагает писать несклоняемое числительное "пів" (в значении "половина") отдельно: "пів Києва", "пів яблука", "пів години". Вместе с "пів" будут писаться только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие: "полуостров", "полузащита" или "полуоборот", например.

"Авдієнція" та "фавна"

Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетания "au" и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".

Меньше "лапок"



Новое правописание: что изменилось / Инфографика 24 канала