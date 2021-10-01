День учителя 2021: как празднуют в школах и фразы педагогов, которые мы никогда не забудем

День учителя в Украине ежегодно празднуют в первое воскресенье октября, и в этом году его отмечают 3 октября. Однако в школах педагогов обычно поздравляют в последний день недели. Традиции празднования и перечень фраз учителей, которые мы никогда не забудем – читайте в материале.

Добавим, что Всемирный день учителя по решению ЮНЕСКО, ежегодно отмечается 5 октября. За рубежом такие праздники посвящаются выдающимся местным педагогам или деятелям. Например, День учителя в Аргентине учрежден в память выдающегося педагога-активиста и президента.

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Как давно празднуют День учителя? Учительство – это давняя профессия, однако в Украине профессиональный праздник для педагогов установили 27 лет назад. Согласно указу президента от 11 сентября 1994 года, День учителя отмечается каждое первое воскресенье октября.

Как в школах празднуют День учителя

Ко Дню учителя ученики обычно делают различные стенгазеты, учат стихи, рисуют открытки, репетируют праздничные концерты и театральные постановки.

Интересной традицией является проведение во многих школьных заведениях Дня самоуправления – когда старшеклассники сами проводят уроки в младших классах.

Также в этот день школьники поздравляют учителей и дарят подарки. Таким образом школьники выражают благодарность своим учителям за самоотверженный труд.

Что подарить учителю? Мы подготовили чеклист полезных сюрпризов, в которых очень нуждаются учителя. Эти маленькие удобства облегчат работу учителя в классе или в онлайне.

Список полезных подарков для учителя:

лампа

мини-доска

микрофон для ноутбука

очки для компьютера

тематическая чашка,

наушники,

флешка или коврик для мышки

книги для саморазвития.

Но самым приятным подарком в День учителя будет внимание и простые, но теплые и искренние, слова благодарности учителям за их ежедневную работу.

Фразы учителей, которые мы никогда не забудем

Все помнят свои школьные годы, а особенно – типичные фразы учителей, которые они очень любили использовать в воспитательных целях. Многие фразы прижились и стали очень популярными в школьной среде. Некоторые фразы учителей передаются из поколения в поколение.

Самые распространенные фразы учителей:

"Кто к доске? Лес рук!"(это фраза звучала, когда учительница просила кого-то из школьников выйти к доске, чтобы решить задачу). "Звонок для учителя" (ее говорили, когда ученики после звонка на перерыв переставали слушать учителя или выходили из класса). "А голову ты дома не забыл?"(ее слышали, наверное, все ученики, которые что-то забывали дома). "Выйди и зайди нормально" (а это говорили, когда учителю не нравилось, как ученик зашел в класс на урок). "Оценку я буду на двоих ставить?" (когда учительница заметила, что ученики помогали делать задания). "Двойку я пока ставлю карандашом" (этой фразой учительница пыталась смотивировать ученика исправить оценку). "Что там такого смешного? Скажи всем нам, вместе посмеемся" (когда на последних партах раздавался смех во время урока). "А фамилию за вас я должна писать? Я не Шерлок Холмс, чтобы выискивать вас по почерку" (когда ученик не вписал свою фамилию в работе). "Если ты такой умный, встань и проведи урок, а я сяду на твое место и буду хихикать" (когда ученик перекрикивал учителя на уроке или занимался своими делами). "Убрали все с парт да достаем двойные листочки" (этой фразы боялись наверняка все ученики). "Такое задание точно будет на ВНО!"(так учителя хотели заставить учеников выполнять задания). "Ты дома с родителями тоже так разговариваешь?"(когда ученик грубо или некорректно высказался к учителю).

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Как праздник отмечают в других странах мира

Аргентина. Здесь День учителя стал одним из главных национальных праздников, его отмечают 11 сентября. Объявляют общий выходной, и аргентинцы с удовольствием поздравляют учителей.

Здесь День учителя стал одним из главных национальных праздников, его отмечают 11 сентября. Объявляют общий выходной, и аргентинцы с удовольствием поздравляют учителей. США. В Штатах отмечают целую "Неделю благодарности учителям" в начале мая. Дети традиционно собственноручно подписывают любимому учителю открытку. В эпоху электронных сообщений получить такой подарок действительно приятно!

В Штатах отмечают целую "Неделю благодарности учителям" в начале мая. Дети традиционно собственноручно подписывают любимому учителю открытку. В эпоху электронных сообщений получить такой подарок действительно приятно! Китай. День учителя приходится на 28 сентября – это день рождения философа Конфуция. Чтобы поздравить учителей, в школу приходят и бывшие ученики, которые сами уже стали родителями. В этот день звучит много теплых слов, а дети дарят учителям цветы.

День учителя приходится на 28 сентября – это день рождения философа Конфуция. Чтобы поздравить учителей, в школу приходят и бывшие ученики, которые сами уже стали родителями. В этот день звучит много теплых слов, а дети дарят учителям цветы. Япония. Здесь не празднуют День учителя, но педагог в Японии – это самая уважаемая профессия. Например, в метро для них существуют отдельные места, и они не стоят в очередях за билетом на любой вид транспорта.

Здесь не празднуют День учителя, но педагог в Японии – это самая уважаемая профессия. Например, в метро для них существуют отдельные места, и они не стоят в очередях за билетом на любой вид транспорта. Канада. Здесь очень душевно отмечают праздник учителей, который тоже приходится на 5 октября. Недавно выпустили даже ценную марку, посвященную этому дню.

Здесь очень душевно отмечают праздник учителей, который тоже приходится на 5 октября. Недавно выпустили даже ценную марку, посвященную этому дню. Армения. В День учителя, который празднуют в первую субботу октября, говорят много теплых слов благодарности преподавателям. Профессия учителя считается здесь одной из наиболее важных и уважаемых.

В День учителя, который празднуют в первую субботу октября, говорят много теплых слов благодарности преподавателям. Профессия учителя считается здесь одной из наиболее важных и уважаемых. Таиланд. Учителям поют величальные песни и преподносят им подарки в виде целого подноса с цветами, фруктами и свечами. Происходит это действо 16 января.

Редакция 24 канала искренне поздравляет учителей с профессиональным праздником – Днем работников образования! Спасибо за преданность избранному делу, упорный труд, любовь и веру в детей! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и терпения, профессиональных побед, счастья и мира в стране.