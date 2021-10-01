Добавим, что Всемирный день учителя по решению ЮНЕСКО, ежегодно отмечается 5 октября. За рубежом такие праздники посвящаются выдающимся местным педагогам или деятелям. Например, День учителя в Аргентине учрежден в память выдающегося педагога-активиста и президента.
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Как давно празднуют День учителя? Учительство – это давняя профессия, однако в Украине профессиональный праздник для педагогов установили 27 лет назад. Согласно указу президента от 11 сентября 1994 года, День учителя отмечается каждое первое воскресенье октября.
Как в школах празднуют День учителя
Ко Дню учителя ученики обычно делают различные стенгазеты, учат стихи, рисуют открытки, репетируют праздничные концерты и театральные постановки.
Интересной традицией является проведение во многих школьных заведениях Дня самоуправления – когда старшеклассники сами проводят уроки в младших классах.
Также в этот день школьники поздравляют учителей и дарят подарки. Таким образом школьники выражают благодарность своим учителям за самоотверженный труд.
Что подарить учителю? Мы подготовили чеклист полезных сюрпризов, в которых очень нуждаются учителя. Эти маленькие удобства облегчат работу учителя в классе или в онлайне.
Список полезных подарков для учителя:
- лампа
- мини-доска
- микрофон для ноутбука
- очки для компьютера
- тематическая чашка,
- наушники,
- флешка или коврик для мышки
- книги для саморазвития.
Но самым приятным подарком в День учителя будет внимание и простые, но теплые и искренние, слова благодарности учителям за их ежедневную работу.
Фразы учителей, которые мы никогда не забудем
Все помнят свои школьные годы, а особенно – типичные фразы учителей, которые они очень любили использовать в воспитательных целях. Многие фразы прижились и стали очень популярными в школьной среде. Некоторые фразы учителей передаются из поколения в поколение.
Самые распространенные фразы учителей:
- "Кто к доске? Лес рук!"(это фраза звучала, когда учительница просила кого-то из школьников выйти к доске, чтобы решить задачу).
- "Звонок для учителя" (ее говорили, когда ученики после звонка на перерыв переставали слушать учителя или выходили из класса).
- "А голову ты дома не забыл?"(ее слышали, наверное, все ученики, которые что-то забывали дома).
- "Выйди и зайди нормально" (а это говорили, когда учителю не нравилось, как ученик зашел в класс на урок).
- "Оценку я буду на двоих ставить?" (когда учительница заметила, что ученики помогали делать задания).
- "Двойку я пока ставлю карандашом" (этой фразой учительница пыталась смотивировать ученика исправить оценку).
- "Что там такого смешного? Скажи всем нам, вместе посмеемся" (когда на последних партах раздавался смех во время урока).
- "А фамилию за вас я должна писать? Я не Шерлок Холмс, чтобы выискивать вас по почерку" (когда ученик не вписал свою фамилию в работе).
- "Если ты такой умный, встань и проведи урок, а я сяду на твое место и буду хихикать" (когда ученик перекрикивал учителя на уроке или занимался своими делами).
- "Убрали все с парт да достаем двойные листочки" (этой фразы боялись наверняка все ученики).
- "Такое задание точно будет на ВНО!"(так учителя хотели заставить учеников выполнять задания).
- "Ты дома с родителями тоже так разговариваешь?"(когда ученик грубо или некорректно высказался к учителю).
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Как праздник отмечают в других странах мира
- Аргентина. Здесь День учителя стал одним из главных национальных праздников, его отмечают 11 сентября. Объявляют общий выходной, и аргентинцы с удовольствием поздравляют учителей.
- США. В Штатах отмечают целую "Неделю благодарности учителям" в начале мая. Дети традиционно собственноручно подписывают любимому учителю открытку. В эпоху электронных сообщений получить такой подарок действительно приятно!
- Китай. День учителя приходится на 28 сентября – это день рождения философа Конфуция. Чтобы поздравить учителей, в школу приходят и бывшие ученики, которые сами уже стали родителями. В этот день звучит много теплых слов, а дети дарят учителям цветы.
- Япония. Здесь не празднуют День учителя, но педагог в Японии – это самая уважаемая профессия. Например, в метро для них существуют отдельные места, и они не стоят в очередях за билетом на любой вид транспорта.
- Канада. Здесь очень душевно отмечают праздник учителей, который тоже приходится на 5 октября. Недавно выпустили даже ценную марку, посвященную этому дню.
- Армения. В День учителя, который празднуют в первую субботу октября, говорят много теплых слов благодарности преподавателям. Профессия учителя считается здесь одной из наиболее важных и уважаемых.
- Таиланд. Учителям поют величальные песни и преподносят им подарки в виде целого подноса с цветами, фруктами и свечами. Происходит это действо 16 января.