День учителя в Украине традиционно празднуют в первое воскресенье октября, в этом году это выпало на 4 число. Поэтому украинцы от всей души поздравляют своих любимых учителей. Как политики и чиновники поздравили украинских педагогов с профессиональным праздником – читайте трогательные слова благодарности в нашем материале.

24 канал собрал все самые трогательные поздравления с Днем учителя от главных деятелей государства.

Важно С днем учителя: искренние поздравления с праздником в прозе и стихах

Владимир Зеленский

По случаю Дня учителя президент Зеленский встретился с учителями и директорами школ в Киеве.

Глава государства отметил, что задача для власти – улучшать условия, в которых работают педагоги.

Учитель – сложная и важная профессия, он или она не может считаться с тем, что происходит вне школы, в личной жизни. Он должен быть всегда собранным и всегда на страже безопасности и развития детей. Мы хотим бороться за образование, хотим помогать,

– сказал Зеленский.

Также глава государства отметил необходимость изучения вопроса страхования учителей и учеников. Ведь во время пандемии – именно они в группе риска.

Денис Шмыгаль

По случаю праздника глава правительства Денис Шмыгаль опубликовал фото с дочкой Анной. Премьер-министр отметил, что уже 4 года подряд они принимают участие во флешмобе "учителя важны", во время которого и благодарят педагогов.

Свою благодарность педагогам Шмигаль выразил во время церемонии Global Teacher Prizе Ukraine.

Вы формируете будущее Украины. Закладываете фундамент. И не только Украины, ведь наши люди работают во всем мире. И лучшие умы, лучших инноваторов воспитываете именно вы,

– отметил Шмыгаль.

Дмитрий Разумков

Поздравил педагогов с праздником и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Спикер отметил, что дети – это будущее и поэтому именно роль педагогов – чрезвычайно важна.

Сегодня вы оказались фактически на передовой в борьбе с пандемией и делаете все возможное и невозможное, чтобы организовать качественный и безопасный образовательный процесс. Вам пришлось быстро приспосабливаться к новым реалиям и рисковать своим здоровьем ради наших детей,

– написал Разумков в фейсбуке.

Глава парламента пожелал учителям достойной оценки труда и уважения в обществе.

Сергей Шкарлет

Временный глава Министерства образования и науки одним из первых поздравил учителей с их днем. Он подчеркнул, что благодаря труду, знаниям, доброте и любви педагогов растут новые поколения юных украинцев.

Это вы ежедневно отдаете школьникам, студентам сокровища своих знаний, прививаете им чувство любви к Украине, вселяете веру в их силы, учите преодолевать трудности и одерживать победы. Это от вашего профессионализма и настойчивости зависит качество образования. Ведь тепло учительской доброты каждый из нас проносит через всю жизнь,

– сказал Шкарлет.

Глава МОН также добавил, что в сложные времена испытаний COVID-19 учителя сумели сохранить просветительские ценности, мобилизовать силы, найти новые формы и методы обучения – и выстояли в этой нелегкой ситуации.

В конце Шкарлет пожелал педагогам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых побед в профессиональной деятельности.

Александр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграме отметил, что изменения в стране будут невозможны без преданности учителей. Ведь Украина хочет получить профессиональных специалистов для поддержки своего успешного будущего.

Впереди много трансформаций, но все они будут развивать талантливых специалистов для нашей страны. И роль и опора педагогов в этом одна из самых выдающихся,

– написал Ткаченко.

Виталий Кличко

Мэр Киева во время брифинга тоже поздравил учителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил педагогов за их непростую миссию.

"Дорогие педагоги, знаю, как вам сейчас непросто. Ведь вы сегодня тоже в группе риска, но каждый день все равно идете к детям и выполняете свою светлую и важную миссию. Я благодарен за ваш труд. Желаю здоровья и талантливых и благодарных вам учеников", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что сейчас в Киеве свыше 70 тысяч педагогов обеспечивают обучение более полумиллиона учащихся и студентов в около тысячи учебных заведениях. "Мы выплачиваем максимальные надбавки педагогам, ввели для них премии", – добавил Кличко.

Андрей Садовый

Мэр Львова поздравил педагогов словами, что они – лучшие. Приветствие Андрей Садовый разместил в фейсбуке.

Скажу, что львовские педагоги – это фантастические люди. Наше будущее в очень хороших руках,

– отметил мэр.