День славянской письменности и культуры: история создания славянской азбуки

Ежегодно 24 мая славянские страны прославляют святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности. Эти братья были православными монахами и создали славянскую азбуку в греческом монастыре. Что известно об этом празднике – читайте в материале.

В Украине отмечают праздник славянской письменности на государственном уровне с 2004 года.

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Славянскую письменность создали в еще IX веке, около 862 года. Новый алфавит получил название "кириллица" (по имени византийца Константина, принявшего монашество и ставшего Кириллом).

Помогал ему в создании азбуки старший брат Мефодий. Интересно, что в то время в городе Салоники, где они проживали, местное население состояло наполовину из греков, а наполовину из славян.

Что известно о Кирилле и Мефодии

Кирилл (827 – 869) и его старший брат Мефодий (815 – 885) родились в македонском городе Фессалоники (теперь Салоники, Греция) в семье военачальника.

Кирилл был гуманитарием – получил образование в школе при императорском дворе Константинополя, а впоследствии работал патриаршим библиотекарем и преподавал философию.

был гуманитарием – получил образование в школе при императорском дворе Константинополя, а впоследствии работал патриаршим библиотекарем и преподавал философию. А Мефодий был сначала военным, правителем одной из славянских областей. Впоследствии стал монахом, а вскоре и игуменом одного из монастырей в Малой Азии.

Создание славянской письменности

По разным историческим источникам, выдающиеся просветители Кирилл и Мефодий дали толчок развитию восточнославянской письменности, переводя на церковнославянский язык богослужебные книги и Евангелие.

Кроме того, они сами писали оригинальные произведения на славянском языке, проповедовали православие и открывали при церквях школы, в которых готовили учеников.

Именно они упорядочили славянский алфавит и заложили основу для дальнейшего совершенствования кириллицы, которой как национальным алфавитом сегодня пользуются более 250 миллионов человек и которая стала третьим официальным алфавитом Европейского Союза после латыни и греческого письма.

Как Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку

Перед Кириллом и Мефодием была непростая задача: создать славянскую азбуку на основе греческого алфавита.

Поэтому существует два варианта первой азбуки: кириллица и глаголица.

Кириллица

Исходя из рукописей XI века, кириллица имела 43 буквы. В основе ее лежал греческий алфавит. Для звуков, одинаковых в славянском и греческом языках, использовались греческие буквы. Для звуков, присущих только славянскому языку, было создано 19 знаков простой формы.

Древнейшей из ныне известных датированных кириллических памяток является надпись 931 года в скальном монастыре возле села Крепча в Болгарии. А древнейшие пергаментные кириллические рукописи:

Савина книга (Савино Евангелие) конца 10 или начала 11 века,

Супрасльский сборник 11 века,

Энинский апостол 11 века.

Глаголица

Это довольно своеобразный алфавит, состоящий из букв очень сложной, причудливой формы. Однако в вопросе происхождения глаголицы существуют очень противоречивые мнения.

Добавим, что древнейшей точно датированной кириллической книгой является древнерусское Остромирово Евангелие 1056 – 1057 годов.

Поэтому ежегодно 24 мая во всех славянских странах чтят память святых Кирилла и Мефодия, а также День славянской письменности и культуры.