День славянской письменности и культуры: история создания славянской азбуки

Ежегодно 24 мая славянские страны прославляют святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности. Эти братья были православными монахами и создали славянскую азбуку в греческом монастыре. Что известно об этом празднике – читайте в материале.
В Украине отмечают праздник славянской письменности на государственном уровне с 2004 года.
К теме Апелляционный суд вернул новое украинское правописание
Славянскую письменность создали в еще IX веке, около 862 года. Новый алфавит получил название "кириллица" (по имени византийца Константина, принявшего монашество и ставшего Кириллом).
Помогал ему в создании азбуки старший брат Мефодий. Интересно, что в то время в городе Салоники, где они проживали, местное население состояло наполовину из греков, а наполовину из славян.
Что известно о Кирилле и Мефодии
Кирилл (827 – 869) и его старший брат Мефодий (815 – 885) родились в македонском городе Фессалоники (теперь Салоники, Греция) в семье военачальника.
- Кирилл был гуманитарием – получил образование в школе при императорском дворе Константинополя, а впоследствии работал патриаршим библиотекарем и преподавал философию.
- А Мефодий был сначала военным, правителем одной из славянских областей. Впоследствии стал монахом, а вскоре и игуменом одного из монастырей в Малой Азии.
Создание славянской письменности
По разным историческим источникам, выдающиеся просветители Кирилл и Мефодий дали толчок развитию восточнославянской письменности, переводя на церковнославянский язык богослужебные книги и Евангелие.
Кроме того, они сами писали оригинальные произведения на славянском языке, проповедовали православие и открывали при церквях школы, в которых готовили учеников.
Именно они упорядочили славянский алфавит и заложили основу для дальнейшего совершенствования кириллицы, которой как национальным алфавитом сегодня пользуются более 250 миллионов человек и которая стала третьим официальным алфавитом Европейского Союза после латыни и греческого письма.
Как Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку
Перед Кириллом и Мефодием была непростая задача: создать славянскую азбуку на основе греческого алфавита.
Поэтому существует два варианта первой азбуки: кириллица и глаголица.
Кириллица
Исходя из рукописей XI века, кириллица имела 43 буквы. В основе ее лежал греческий алфавит. Для звуков, одинаковых в славянском и греческом языках, использовались греческие буквы. Для звуков, присущих только славянскому языку, было создано 19 знаков простой формы.
Древнейшей из ныне известных датированных кириллических памяток является надпись 931 года в скальном монастыре возле села Крепча в Болгарии. А древнейшие пергаментные кириллические рукописи:
- Савина книга (Савино Евангелие) конца 10 или начала 11 века,
- Супрасльский сборник 11 века,
- Энинский апостол 11 века.
Глаголица
Это довольно своеобразный алфавит, состоящий из букв очень сложной, причудливой формы. Однако в вопросе происхождения глаголицы существуют очень противоречивые мнения.
Добавим, что древнейшей точно датированной кириллической книгой является древнерусское Остромирово Евангелие 1056 – 1057 годов.
Поэтому ежегодно 24 мая во всех славянских странах чтят память святых Кирилла и Мефодия, а также День славянской письменности и культуры.