День родного языка: в Украине проведут онлайн-диктант на крымскотатарском языке

В Международный день родного языка состоится онлайн-диктант на крымскотатарском языке, который будет посвящен политзаключенным Кремля Нариману Джелялову и братьям Ахтемовым. Те участники, кто присоединится к написанию и не допустит ошибок, получат призы.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил, что 1 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон о коренных народах, который призван гарантировать языковые права коренных народов Украины.

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По его словам, одним из языков коренных народов Украины, который находится под серьезной угрозой исчезновения, является крымскотатарский.

Для его поддержки и демонстрации общенационального и международного единения в защиту коренного народа, подвергающегося целенаправленным репрессиям и преследованиям со стороны российских оккупационных властей, традиционно происходит онлайн-диктант на крымскотатарском языке,

– отметил языковой омбудсмен.

На этот раз диктант посвящен политзаключенным Кремля Нариману Джелялову и братьям Ахтемовым. Написать диктант могут все желающие, независимо от возраста, национальности, страны и уровня знания языка.

Когда он пройдет и где слушать

Четвертый ежегодный онлайн-диктант по крымско-татарскому языку инициирует общественная инициатива Nefes. Его проведут 21 февраля в 18:00 (в 19:00 по крымскому времени) на фейсбук-странице Nefes.

Текст будет читать писательница Сеяре Кокче. Написать диктант могут все желающие, независимо от возраста, национальности, страны и уровня знания языка.

Главная цель мероприятия – не проверить знание правописания крымскотатарского языка, а проявить общенациональное и международное единение для его поддержки.

Куда отправлять фото написанного диктанта

Участники онлайн-диктанта, не допустившие ошибок, будут награждены поощрительными призами.

Вот главные правила для участников:

Диктант должен быть написан от руки, разборчиво, латинкой или кириллическим письмом (по вашему желанию).

После окончания диктанта у вас будет 1 час, в течение которого вам необходимо отправить свой текст (фото или скан) на электронную почту Nefes – qrm.nefes@gmail.com, обязательно указав имя, адрес, контактный телефон и ссылку на страницу в фейсбуке.

Работы, написанные неразборчивым почерком, а также некачественные фото и скан-копии проверяться не будут.

Результаты будут объявлены на странице Nefes в Facebook и Instagram (@__.n.e.f.e.s.__) 21 марта 2022 года.

Через два часа после написания диктанта текст будет опубликован на страницах Nefes в соцсетях. Мы добавим его сюда.

К слову, российский суд незаконно заключил в тюрьму двух крымских татар – Вадима Бектемирова и Зекирью Муратова. Им обоим был вынесен приговор в виде 11 лет в колонии строгого режима. Подробности – читайте по ссылке.