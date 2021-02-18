Международный день родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля, можно назвать важным праздником, который непременно нужно организовать на высшем уровне. Конечно, можно провести для детей привычный "диктант единства", но мы знаем как сделать этот урок веселым и незабываемым для детей.

Поэтому, читайте практические советы и примеры заданий для проведения воспитательного часа ко Дню родного языка. Эти рекомендации универсальные, ими можно руководствоваться при работе со школьниками всех возрастов.

Читайте также Как легко перейти на украинский язык: полезные лайфхаки от языкового омбудсмена

С помощью креативности и веселых заданий День родного языка можно провести круто и непринужденно.

Как весело провести урок ко Дню родного языка

Узнайте, кто живет рядом с нами

Спросите детей, какие языки можно услышать в городах Украины? Пусть дети вспомнят хотя бы основные. Есть носители этих языков в классе? Ведь иногда дети могут услышать от знакомых не только украинский, но и русский, белорусский, польский и даже английский языки.

К основным этническим группам, проживающим в Украине, относятся:

белорусы (Полесье);

крымские татары (Крым);

поляки (Житомирская, Винницкая область, Галичина, частично Буковина);

словаки (Закарпатье);

болгары (Одесская, Запорожская область);

венгры (Закарпатье);

румыны (Буковина, Восток Закарпатья, Одесская, Кировоградская области);

ромы (Закарпатье, Крым, Одесская область) и другие.

Пусть дети покажут эти области на карте.

Разгадывайте ребусы

Ребусы очень нравятся младшим школьникам. Ведь разгадывать ребусы весело, к тому же это развивает смекалку и позволяет расширить словарный запас.

Примеры ребусов ко Дню родного языка:



Здесь зашифровано слово "Кравець" / Фото "На урок"



Здесь зашифрована пословица "Життя прожити – не поле перейти"



Здесь зашифрована пословица "Хто співає, той журбу проганяє"

А затем вы можете предоставить каждому ученику индивидуальный ребус. И предложите детям не просто расшифровать загадку, но и написать сочинение-рассуждение именно с этим словом или фразой.

Устройте соревнования

Ученики вряд ли запомнят от учителя лекцию с фактами об украинском языке. Лучше предложите им самостоятельно поискать информацию в интернете, а сами подготовьте несколько вопросов.

Уже во время воспитательного часа объедините детей в несколько команд (в зависимости от количества учеников в классе), назначьте кого-то судьей, а сами возьмите на себя роль ведущего.

Среди вопросов, которые можно задать командам, могут быть следующие:

Какие языки наиболее приближены к украинскому за лексическими признаками? (Белорусский – 84%, польский – 70%, сербский – 68% и русский – 62%).

Сколько слов насчитывает современный украинский язык? (Около 256 тысяч).

Что есть в украинском языке, чего нет у других? (Звательный падеж).

Какие буквы являются наиболее и наименее используемыми? (П и Ф соответственно).

Какое слово имеет больше всего синонимов? ("Бити" – 45 слов).

Какое слово украинского языка является самым длинным? ("Дихлордифенилтрихлорметилметан" – 30 букв).

Это только ориентировочные вопросы, но вы можете найти больше интересных фактов.

Организуйте исследовательскую деятельность

С учениками средней и старшей школы можно провести исследовательскую работу на тему "Какой был украинский язык в прошлом". В частности, стоит упомянуть и о роли Тараса Шевченко и Ивана Котляревского в формировании современного литературного языка. Предложите детям найти интересные факты об украинском языке.

Еще один простой и интересный вариант для поисковой работы – найти и составить перечень наиболее точных цитат о языке. Попросите учеников также объяснить свой выбор.

Каждый язык уникальный

Что влияет на нашу точку зрения? Профессия, пол, воспитание и, конечно, национальность, ведь каждый народ имеет уникальный менталитет. Одной из сфер, где различия проявляются наиболее ярко, является язык.

Исторические условия всегда влияют на сознание разных народов и охватывают различные аспекты мира. Одни языка имеют больше глаголов, в других – больше временных форм, а кто-то может уделять немалое внимания словам вежливости или деталям эмоций.

Обычно подобные слова сложно перевести на другие языки. К примеру, прочитайте с детьми некоторые из них:

Mamihlapinatapai – слово из языка племени Яган (Огненная Земля), что означает примерно следующее: "Взгляд между двумя людьми, когда каждый выражает желание, чтобы другой стал инициатором того, чего хотят оба, но никто не хочет начинать первым".

Jayus (индонезийский) – анекдот, столь неудачный и несмешной, что невозможно удержаться от смеха.

Kyoikumama (японский) – мать, которая неумолимо подталкивает своего ребенка к академическим победам.

Tartle (шотландская) – миг промедления, когда пытаешься представить кого-то, чье имя забыл.

Torschlusspanik (немецкий) – в дословном переводе звучит как "паника ворот, которые закрываются", а не дословный – страх перед уменьшением возможностей с увеличением возраста.

Wabi-Sabi (японская) – "стиль жизни, основанный на нахождении красоты в несовершенстве всего живого".

Dépaysement (французский) – чувство, которое появляется, когда находишься не на своей родине.

Duende (испанский) – мистическая сила, благодаря которой предмет искусства способен глубоко поразить человека.

Cwtch – объятия, которыми человек создает "зону безопасности" для предмета своей любви.

Что известно о Дне родного языка