День родного языка во всем мире отмечают 21 февраля. Мы подготовили для вас интересные факты о нашем языке, которые стоит знать каждому украинцу. Кто ввел этот праздник и новые правила украинского языка – читайте в материале.

Как появился праздник родного языка

Каждый год 21 февраля мир отмечает Международный день родного языка (International Mother Language Day). А ввели его для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

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Так, Международный день родного языка был провозглашен на конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Дата для праздника была выбрана в память о трагических событиях, произошедших в Бангладеше 21 февраля 1952 года.

Что случилось? Тогда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, требуя признать его одним из государственных языков страны. С тех пор эта дата в Бангладеше стала днем павших за родной язык, а весь мир отмечает День родного языка.

Эксперты утверждают, что сейчас около половины из 6 тысяч разговорных языков мира угрожает исчезновение. Поэтому, в ЮНЕСКО уверены, что создание праздника – это важный шаг к признанию необходимости защитить многообразие культур и сохранять уважение к языку как показателя культуры.

К слову, в Украине родному языку посвящен еще один праздник – День украинской письменности и языка, который отмечают 9 ноября (в день памяти преподобного Нестора Летописца).

Интересные факты об украинском языке

Единственный государственный язык нашей страны – украинский. Наш язык прошел нелегкий путь. Однако, несмотря на все препятствия, для 45 миллионов людей он был и является родным, языком их дедов, отцов и будет также языком их детей.

Мы подготовили для вас интересные факты об украинском языке:

Ученые уверяют, что ближайший генеалогически к украинскому белорусский язык. А все потому, что начиная с 9 – 11 века оба языка формировались на общей диалектной базе, а оба народа к XVI в. имели общий письменный книжный украинско-белорусский язык.

Современный украинский язык содержит примерно 256 тысяч слов. По лексическому запасу украинский язык наиболее родственный с белорусским – 84% общей лексики, польским – 70% и сербским – 68%. А вот с русским – 62%.

Украинский язык – один из самых вокальных и мелодичных языков мира. Филологи говорят, что это все – из-за того, что у нас достаточно большое количество фонем – 48.

Украинский язык имеет свой официальный сайт, который содержит много интересной информации и об истории языка, и много полезных для истинных гуманитариев практических данных.

Украинский язык имеет много говоров: Степной говор, Слобожанский, Среднеподнепровский, Подляшский, Западнополесский, Среднеполесский, Восточнополесский.

Украинский язык является одним из древнейших на нашем континенте.

Самое длинное слово в украинском языке – слово "дихлордифенілтрихлорметилметан". Так называется химикат, с помощью которого борются с вредителями.

Больше всего наших слов начинаются с буквы "п", а чаще всего используется – "о". А вот буквы "ф" и "г" используются реже всего. Ведь слова на букву "ф" большей частью заимствованы.

Украинский язык чрезвычайно богат синонимами. Наибольшее количество синонимов имеет слово "бити". Согласно словарю, их более 40.

Первое упоминание об украинских словах датировано 448 годом. Византийский историк Приск Панийский находился в лагере вождя гуннов Аттилы на территории современной Украины и записал в своей записной книжке слова "мед" и "страва".

Старейшей украинской песней считается баллада "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?"

Больше всего переводов среди украинских произведений имеет "Заповіт" Тараса Шевченко: его перевели на 147 языков народов мира.

Как празднуют День родного языка в Украине

День родного языка крайне важен для нас. Ведь на сегодня Украина является родиной для людей самых разных национальностей. К тому же, часть украинцев считают родным языком крымскотатарский, польский, молдавский, литовский, русский или же болгарский.

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Поэтому в этот день по всей Украине проходят различные официальные мероприятия, направленные на защиту и развитие украинского языка.

Также по случаю празднования Дня родного языка в школах обычно организуются и проводятся встречи с писателями, творческие диспуты, фестивали, языковые конкурсы, книжные выставки, литературные путешествия, презентации, круглые столы, тематические уроки и тому подобное.

Переход сферы обслуживания на украинский язык

Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский язык. Поэтому, персонал должен обращаться исключительно на украинском языке. Также на обязательный украинский язык общения переходят все субъекты хозяйствования.

Где обязаны обслуживать на украинском:

торговые заведения;

интернет-магазины;

все заведения общественного питания;

банки;

аптеки;

АЗС;

библиотеки;

заведения развлекательного характера;

спортзалы и фитнес-клубы;

салоны красоты и парикмахерские;

учреждения медицинской сферы;

учреждения образовательной сферы;

учреждения социальной сферы;

заведения бытового обслуживания.

Важно, что инструкции на товарах, описания товаров и услуги, меню и ценники тоже должны быть на украинском. Закон разрешает использование аббревиатур и сокращений на других языках.