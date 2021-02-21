Международный день родного языка: история праздника и новые правила в украинском языке
День родного языка во всем мире отмечают 21 февраля. Мы подготовили для вас интересные факты о нашем языке, которые стоит знать каждому украинцу. Кто ввел этот праздник и новые правила украинского языка – читайте в материале.
Источник:24 канал
Как появился праздник родного языка
Каждый год 21 февраля мир отмечает Международный день родного языка (International Mother Language Day). А ввели его для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
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Так, Международный день родного языка был провозглашен на конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Дата для праздника была выбрана в память о трагических событиях, произошедших в Бангладеше 21 февраля 1952 года.
Что случилось? Тогда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, требуя признать его одним из государственных языков страны. С тех пор эта дата в Бангладеше стала днем павших за родной язык, а весь мир отмечает День родного языка.
Эксперты утверждают, что сейчас около половины из 6 тысяч разговорных языков мира угрожает исчезновение. Поэтому, в ЮНЕСКО уверены, что создание праздника – это важный шаг к признанию необходимости защитить многообразие культур и сохранять уважение к языку как показателя культуры.
К слову, в Украине родному языку посвящен еще один праздник – День украинской письменности и языка, который отмечают 9 ноября (в день памяти преподобного Нестора Летописца).
Интересные факты об украинском языке
Единственный государственный язык нашей страны – украинский. Наш язык прошел нелегкий путь. Однако, несмотря на все препятствия, для 45 миллионов людей он был и является родным, языком их дедов, отцов и будет также языком их детей.
Мы подготовили для вас интересные факты об украинском языке:
- Ученые уверяют, что ближайший генеалогически к украинскому белорусский язык. А все потому, что начиная с 9 – 11 века оба языка формировались на общей диалектной базе, а оба народа к XVI в. имели общий письменный книжный украинско-белорусский язык.
- Современный украинский язык содержит примерно 256 тысяч слов. По лексическому запасу украинский язык наиболее родственный с белорусским – 84% общей лексики, польским – 70% и сербским – 68%. А вот с русским – 62%.
- Украинский язык – один из самых вокальных и мелодичных языков мира. Филологи говорят, что это все – из-за того, что у нас достаточно большое количество фонем – 48.
- Украинский язык имеет свой официальный сайт, который содержит много интересной информации и об истории языка, и много полезных для истинных гуманитариев практических данных.
- Украинский язык имеет много говоров: Степной говор, Слобожанский, Среднеподнепровский, Подляшский, Западнополесский, Среднеполесский, Восточнополесский.
- Украинский язык является одним из древнейших на нашем континенте.
- Самое длинное слово в украинском языке – слово "дихлордифенілтрихлорметилметан". Так называется химикат, с помощью которого борются с вредителями.
- Больше всего наших слов начинаются с буквы "п", а чаще всего используется – "о". А вот буквы "ф" и "г" используются реже всего. Ведь слова на букву "ф" большей частью заимствованы.
- Украинский язык чрезвычайно богат синонимами. Наибольшее количество синонимов имеет слово "бити". Согласно словарю, их более 40.
- Первое упоминание об украинских словах датировано 448 годом. Византийский историк Приск Панийский находился в лагере вождя гуннов Аттилы на территории современной Украины и записал в своей записной книжке слова "мед" и "страва".
- Старейшей украинской песней считается баллада "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?"
- Больше всего переводов среди украинских произведений имеет "Заповіт" Тараса Шевченко: его перевели на 147 языков народов мира.
Как празднуют День родного языка в Украине
День родного языка крайне важен для нас. Ведь на сегодня Украина является родиной для людей самых разных национальностей. К тому же, часть украинцев считают родным языком крымскотатарский, польский, молдавский, литовский, русский или же болгарский.
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Поэтому в этот день по всей Украине проходят различные официальные мероприятия, направленные на защиту и развитие украинского языка.
Также по случаю празднования Дня родного языка в школах обычно организуются и проводятся встречи с писателями, творческие диспуты, фестивали, языковые конкурсы, книжные выставки, литературные путешествия, презентации, круглые столы, тематические уроки и тому подобное.
Переход сферы обслуживания на украинский язык
Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский язык. Поэтому, персонал должен обращаться исключительно на украинском языке. Также на обязательный украинский язык общения переходят все субъекты хозяйствования.
Где обязаны обслуживать на украинском:
- торговые заведения;
- интернет-магазины;
- все заведения общественного питания;
- банки;
- аптеки;
- АЗС;
- библиотеки;
- заведения развлекательного характера;
- спортзалы и фитнес-клубы;
- салоны красоты и парикмахерские;
- учреждения медицинской сферы;
- учреждения образовательной сферы;
- учреждения социальной сферы;
- заведения бытового обслуживания.
Важно, что инструкции на товарах, описания товаров и услуги, меню и ценники тоже должны быть на украинском. Закон разрешает использование аббревиатур и сокращений на других языках.
Новые правила в украинском языке
Новое украинское правописание начало действовать 3 июня 2019 года.
Главные изменения в новом правописании украинского языка:
- "И" в начале слова
Это, собственно, компромисс с правописанием 1928 года, который предусматривал употребление буквы "и" в начале слов. В проекте нового правописания отдается предпочтение букве "і", однако перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод" и тому подобное.
Также, например, предлагается утвердить употребление "и" в начале: глагола "икати" и существительного "икавка" и производных от этих слов. В художественных текстах будет допускаться замена "і" на "и" в конце слов во время спряжения: "смерти", "радости".
- Больше "Ґ" в словах
Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в, например, иностранных собственных названиях, некоторых именах. В фамилиях и именах людей будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г", так и с использованием "ґ" – и как, например, Гулливер, и как Ґулливер.
Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, которые содержат звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой "х" (то есть, слова "хобі", "хокей" и "холдинг" останутся неизменными). Но, например, слово "хостел" предлагается употреблять как "гостел", поскольку при английском произношении этого слова слышится больше [г], чем [х].
- Больше "етерів"
Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" и "мітологія", "Афіни" – "Атени". Тем не менее слов английского происхождения это изменение не затрагивает – Артури и Агати будут писаться традиционно.
- Возвращение йотирования
Еще один компромисс с правописанием 1928 года. Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и тому подобное.
Новое правописание – инфографика, что изменилось / Источник: 24 канал
- Меньше дефисов
Новое правописание предлагает слова с первыми иностранными долями писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), следовательно, слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" и "експрезидент" будут писаться без дефиса.
- "Пів яблука" и "пів години"
Новое правописание предлагает писать несклоняемый числительный "пів" (в значении "половина") отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" будут писать только те слова в именительном падеже, что выражают единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт", например.
- "Авдієнція" и "фавна"
Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетания "au" и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".
- Меньше "кавычек".
Что известно о решении ОАСК об отмене нового правописания
- Окружной административный суд в Киеве 28 января отменил постановление о новой редакции украинского правописания.
- А все из-за иска 2019 года мамы ученицы 7 класса, которая вместе с истцом ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка), просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.
- В Кабмине уже заявили, что обжалуют решение ОАСК, который удовлетворил этот иск. А Национальная комиссия по стандартам государственного языка заверила, что сейчас правописание является действующим и обязательным для использования в Украине до хотя бы обнародования полного текста решения суда, которым оно отменено.
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