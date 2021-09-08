Что известно о Международном дне грамотности
В Тегеране 8 сентября 1965 года состоялась Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. После этого было решено ежегодно проводить День грамотности.
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Цель этого дня – напомнить людям о важности знаний, а также пробудить интерес общества к поддержке усилий, направленных на распространение грамотности.
Интересно, что в 1950 году в половине стран мира 50% или более взрослого населения (старше 15 лет) были неграмотными. На сегодня такая ситуация существует только в 25 странах мира, в остальных странах уровень неграмотности населения в среднем не превышает 10%.
Топ-10 стран с самым высоким уровнем грамотности (по данным World Population Review):
- Канада;
- Япония;
- Израиль;
- Южная Корея;
- Соединенные Штаты;
- Великобритания;
- Ирландия;
- Австралия;
- Финляндия;
- Норвегия.
Сейчас почти четыре миллиарда жителей нашей планеты умеют читать и писать. Образованных людей с каждым годом становится все больше и больше, но борьба с неграмотностью остается масштабной проблемой.
Как происходит празднование? 8 сентября ежегодно проходит официальная церемония по случаю Дня грамотности, где присуждаются Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности.
Всего две премии:
- Премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона, которая присуждается за распространение грамотности на родном языке.
- Премия ЮНЕСКО имени Конфуция, которая тоже присуждается за распространение грамотности среди взрослого населения в сельской местности и среди молодежи, которая не учится в школах.
Также День грамотности каждого года посвящен определенной теме:
- в 2006 году – "грамотность обеспечивает устойчивое развитие";
- в 2007 и 2008 годах – была поднята тема "грамотность и здоровье";
- 2009 год – "Грамотность расширяет личные возможности";
- 2010 – "значение грамотности для женщин";
- в 2019 году – "образование преображает жизнь людей";
- в 2020 году – "Преподавание и обучение грамоте в условиях кризиса COVID-19 и в последующий период".
А в 2021 году тема – "грамотность для восстановления и сокращения цифрового разрыва".
Правила украинского языка
Предлагаем нашим читателям вспомнить простые правила украинского языка. Ведь научиться правильно говорить никогда не поздно.
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Правила украинского языка:
- Когда речь идет о вашем участии в соревнованиях, следует говорить "участвую", потому что "принимать участие" – калька.
- Запомните – слово "будь ласка" всегда пишется отдельно. Не надо никаких дефисов.
- Правильно говорить "протягом дня". Слово "на протязі" означает пребывание на резкой струе воздуха, задуваемого в щели.
- Экзамен лишь "складають", слово "здавати" употребляется в других случаях. Например – сдать документы.
- Здание и что-либо другое могут быть "розташовані", а не "знаходитися", потому что они не могут сами себя "находить".
Кроме того, не забываем о новом правописании, которое начало действовать 3 июня 2019 года. Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.
Новое правописание: что изменилось / инфографика 24 канала
Тест: как хорошо вы знаете украинский язык
Ну, что – вы готовы проверить свои знания? Тогда стартуем! Удачи!
Редакция 24 канала желает вам много общения и грамотных собеседников. Проведите этот день действительно классно и общайтесь на украинском языке!