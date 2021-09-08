Что известно о Международном дне грамотности

В Тегеране 8 сентября 1965 года состоялась Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. После этого было решено ежегодно проводить День грамотности.

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Цель этого дня – напомнить людям о важности знаний, а также пробудить интерес общества к поддержке усилий, направленных на распространение грамотности.

Интересно, что в 1950 году в половине стран мира 50% или более взрослого населения (старше 15 лет) были неграмотными. На сегодня такая ситуация существует только в 25 странах мира, в остальных странах уровень неграмотности населения в среднем не превышает 10%.

Топ-10 стран с самым высоким уровнем грамотности (по данным World Population Review):

Канада;

Япония;

Израиль;

Южная Корея;

Соединенные Штаты;

Великобритания;

Ирландия;

Австралия;

Финляндия;

Норвегия.

Сейчас почти четыре миллиарда жителей нашей планеты умеют читать и писать. Образованных людей с каждым годом становится все больше и больше, но борьба с неграмотностью остается масштабной проблемой.

Как происходит празднование? 8 сентября ежегодно проходит официальная церемония по случаю Дня грамотности, где присуждаются Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности.

Всего две премии:

Премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона, которая присуждается за распространение грамотности на родном языке.

Премия ЮНЕСКО имени Конфуция, которая тоже присуждается за распространение грамотности среди взрослого населения в сельской местности и среди молодежи, которая не учится в школах.

Также День грамотности каждого года посвящен определенной теме:

в 2006 году – "грамотность обеспечивает устойчивое развитие";

в 2007 и 2008 годах – была поднята тема "грамотность и здоровье";

2009 год – "Грамотность расширяет личные возможности";

2010 – "значение грамотности для женщин";

в 2019 году – "образование преображает жизнь людей";

в 2020 году – "Преподавание и обучение грамоте в условиях кризиса COVID-19 и в последующий период".

А в 2021 году тема – "грамотность для восстановления и сокращения цифрового разрыва".

Правила украинского языка

Предлагаем нашим читателям вспомнить простые правила украинского языка. Ведь научиться правильно говорить никогда не поздно.

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Правила украинского языка:

Когда речь идет о вашем участии в соревнованиях, следует говорить "участвую", потому что "принимать участие" – калька.

Запомните – слово "будь ласка" всегда пишется отдельно. Не надо никаких дефисов.

Правильно говорить "протягом дня". Слово "на протязі" означает пребывание на резкой струе воздуха, задуваемого в щели.

Экзамен лишь "складають", слово "здавати" употребляется в других случаях. Например – сдать документы.

Здание и что-либо другое могут быть "розташовані", а не "знаходитися", потому что они не могут сами себя "находить".

Кроме того, не забываем о новом правописании, которое начало действовать 3 июня 2019 года. Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.

Новое правописание: что изменилось / инфографика 24 канала

Тест: как хорошо вы знаете украинский язык

Ну, что – вы готовы проверить свои знания? Тогда стартуем! Удачи!

Редакция 24 канала желает вам много общения и грамотных собеседников. Проведите этот день действительно классно и общайтесь на украинском языке!